Nicht nur Kaufland, sondern auch alle anderen Supermarkt-Ketten haben ein ausgeklügeltes System entwickelt, wo sich welche Produkte auf den Gängen befinden. Während Sortiments-Artikel stets den gleichen Platz im Regal haben, werden je nach Saison und Jahreszeit andere Produkte auf die Sonderverkaufsfläche ausgelagert. Kehrt DIESES Produkt bald auch wieder zurück?

Es dauert nicht mehr lange bis Ostern und schon einige Wochen vor dem Fest haben die Lebensmittelketten damit angefangen, Schokohasen und Blätterkrokant-Eier auf der Verkaufsfläche zu drapieren. Während die Vorfreude auf die Eiersuche Tag für Tag steigt, überrascht Kaufland im Netz jedoch mit einer Ankündigung, die so gar nicht zu Ostern passt. Einige Kunden fragen sich zurecht: Ist das etwa schon die nächste Ankündigung?

Kaufland sorgt im Netz für Verwirrung

„Es sind noch 289 Tage bis Weihnachten 2024“ verkündet der Kaufland-Kanal auf der Plattform X (ehemals Twitter). Nur wenige Tage später, am 13. März, meldet sich der Social-Media-Beauftrage der Lebensmittelkette mit einem Update: „Es sind noch 287 Tage bis Weihnachten 2024.“ Was da wohl hinter steckt? Unsere Redaktion hat mal nachgefragt.

+++ Kaufland: Kunden müssen aufpassen – HIER tappen sie in die Falle +++

Im Netz wird unter dem X-Beitrag schon fleißig diskutiert, was es mit der Weihnachts-Ankündigung so kurz vor Oster auf sich hat. Eine versteckte Botschaft? „Nicht mehr lange, dann gibt’s wieder Lebkuchen und Spekulatius, oder was wollt ihr damit sagen“, grübelt eine andere Kundin. Weihnachtsgebäck statt Schokohasen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach.

Weitere Themen:

„Der frühe Weihnachtscountdown ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen und enthält keine versteckte Botschaft“, schreibt die Kaufland-Pressesprecherin auf Anfrage. Doch eins steht fest: Auch in diesem Jahr werden Kunden wohl wieder früh genug die Weihnachtsleckereien in den Regalen finden können – wenn auch noch nicht im März.