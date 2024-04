Aldi, Kaufland und Lidl: Hamster-Ansturm nach Ostern? An diesen Tagen lohnt sich der Einkauf besonders

In den Tagen um die Osterfeiertage war das Einkaufen bei Aldi, Kaufland und Lidl für viele Kunden nicht gerade ein Vergnügen. Da an den Feiertagen die Geschäfte geschlossen hatten, gab es an den Tagen vor Ostern sowie am Dienstag nach Ostermontag in vielen Filialen einen regelrechten Ansturm. Nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Verbrauchern hat das teilweise echte Nerven gekostet.

Aber nicht nur zu Ostern ist in den Supermärkten viel los. Auch in normalen Wochen gibt es Zeiten, in denen besonders viel eingekauft wird. So gibt es aber auch Tage, an denen die Kunden nicht nur leere Supermärkte vorfinden, sondern auch besonders günstig einkaufen können.

Aldi, Kaufland und Lidl: Die beste Zeit zum Einkaufen

Um günstig einzukaufen und Geld zu sparen, nutzen viele Supermarktkunden die Coupons in den entsprechenden Apps oder stöbern in den wöchentlichen Prospekten von Aldi, Kaufland und Lidl. Doch es gibt noch einen weiteren Trick: Auf den Tag kommt es an! An manchen Tagen bieten Supermärkte besonders hohe Rabatte an.

So sind die Preise am Anfang und am Ende meist am günstigsten. Denn viele Kunden erledigen ihren Wocheneinkauf zu Beginn der Woche oder kurz vor dem Wochenende. Dementsprechend sind die Angebote montags, donnerstags und freitags oft am günstigsten. Auch kurz vor Ladenschluss werden vor allem bei Lidl oft Obst, Gemüse oder Blumen reduziert, die am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden können. Bei schnell verderblichen Produkten wird kurz vor Ladenschluss daher noch einmal kräftig an der Preisschraube gedreht.

Frühmorgens oder spätabends

Wem es nicht um die günstigsten Angebote, sondern um die kürzesten Schlangen an den Kassen geht, für den gibt es auch zwei ideale Zeitpunkte, wie Christian Böttcher, Pressesprecher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), gegenüber RTL erklärte. Demnach sei frühmorgens oder spätabends am wenigsten los. Auch Kaufland rät auf seiner Website, dass gerade am Wochenende zwischen 9 und 11 Uhr die Wartezeiten an den Kassen am kürzesten seien.

Nicht nur bei Obst und Gemüse kann kurz vor Ladenschluss von Aldi, Kaufland und Lidl gespart werden. Auch Backwaren werden gerne mal 30 bis 60 Minuten vor Ladenschluss um einiges reduziert. Daher lohnt es sich, vor seinem Einkauf noch einmal auf die Uhr zu schauen!