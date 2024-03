Kaufland: Kunden müssen aufpassen – HIER tappen sie in die Falle

Dieser Kaufland-Kunde hatte sich schon gefreut, als er eines Morgens eine E-Mail von seiner bevorzugten Lebensmittelkette erhält, mit der Nachricht, er hätte etwas gewonnen. Was allerdings erst mal nach einem Mega-Gewinn klingt, entpuppt sich nur wenig später als eine fiese Betrugsmasche. Hier müssen Kunden besonders aufpassen!

Immer wieder machen sogenannte Phishing-Mails die Runde. Dabei handelt es sich um Nachrichten, die den Kunden mit tollen Preisen locken und am Ende nur private Daten abgreifen wollen. Bevor der Betrug auffällt, ist es für die meisten schon zu spät. Doch dieser aufmerksame Kaufland-Kunde wird schnell skeptisch.

Hieran erkennst du, auf welche Nachrichten du lieber nicht klicken solltest!

Kaufland-Kunden geraten ins Visier

„Danke Kaufland für den tollen Preis. Aber wieso schreibt mir Fred aus den Niederlanden?“, wundert sich ein Kunde auf X (ehemals Twitter). Beigefügt ist ein Foto der E-Mail zu sehen, in der sich fiese Betrüger als Kaufland-Mitarbeitende ausgeben. Angeblich habe der Kunde einen Makita Power Drill, also eine leistungsfähige Schlagbohrmaschine gewonnen. Um den Preis auch tatsächlich zu erhalten, muss die Teilnahme allerdings noch über den rot eingefärbten Link bestätigt werden. Und genau an dieser Stelle schnappt die Falle auch schon zu.

Wer nämlich auf den Link draufklickt, der wird auf eine externe Seite weitergeleitet, über die den Kunden persönliche Daten abgeknüpft werden sollen.

Vorsicht geboten!

Wer also eine solch skurrile Kaufland-Nachricht bekommt, sollte zu aller erst nachsehen, ob die Mail-Adresse seriös erscheint oder wie in diesem Fall einen suspekten Namen aus der Niederlande enthält.

Weitere Themen:

Der Supermarktkette selbst ist die Problematik rund um Phishing-Mails, die in ihrem Namen versendet werden, bereits bekannt. Weitere Tipps, wie du dich bei dem Erhalt einer solchen Nachricht verhältst: Bei einer fehlenden Anrede, Rechtschreib- oder Grammatikfehlern und einem fehlenden Impressum gilt – Finger davon lassen und im besten Fall ungeöffnet in den Spam-Ordner verschieben.