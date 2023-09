Kaufland: DIESE Kunden müssen höllisch aufpassen – Tiefkühlprodukt könnte für sie gefährlich werden

Ein Produkt der Kaufland-Eigenmarke „K-Classic“ wird zurückgerufen. Der Supermarkt hat bereits reagiert. Doch ahnungslose Kunden sollten jetzt besser ihre Ohren spitzen.

Denn es kann sein, dass sie eine der betroffenen Packungen bereits zu Hause in ihrer Tiefkühltruhe haben. Das Gericht sollte bei ihnen jedoch niemals in ihrer Pfanne oder in der Mikrowelle landen. Zumindest nicht, wenn sie auf einen der Inhaltsstoffe, die in dem Kaufland-Produkt stecken, allergisch sind.

Kaufland nimmt Tiefkühlgemüse aus der Truhe

Kaufland musste das Tiefkühlprodukt bereits aus den Regalen nehmen. Denn der Hersteller CN Deutschland hat darüber informiert, dass in einem Tiefkühlgemüse, das für die Eigenmarke des Supermarkts hergestellt wird, mitunter nicht deklarierte Inhaltsstoffe stecken könnten.

Um diesen Artikel geht es:

Foto: Kaufland

Artikel: K-Classic Grillgemüse

Menge: 750 Gramm

GTIN: 4337185825385

Mindesthaltbarkeitsdatum: Mai 2025

Chargennummer: 29. Mai 2023

Hersteller: CN Deutschland GmbH

Und der unerwünschte Inhaltsstoff sind Sojabohnen – auch Edamame-Schoten genannt. Soja ist ein Allergen und muss auf Verpackungen als solches aufgeführt werden.

Allergiker sollten das nicht essen

Besonders für Allergiker kann es mitunter gefährlich sein, wenn sie unbewusst Soja zu sich nehmen. Die Reaktionen fallen extrem unterschiedlich aus. Manche merken lediglich eine Reizung ihrer Schleimhäute in Mund, Nase oder Rachen oder ihre Haut fängt an zu jucken. Bei anderen schwillt mitunter die Zunge an oder sie bekommen plötzlich Durchfall oder müssen sich übergeben.

In besonders schlimmen Fällen können jedoch auch die Atemwege betroffen sein und es kommt zu einem allergischen Asthma. Der Extremfall ist der anaphylaktische Schock, der sogar tödlich verlaufen kann. Mit einer allergischen Reaktion ist also keinesfalls zu spaßen. Allergiker sollten das Tiefkühlgemüse unter keinen Umständen essen. Alle anderen können es beruhigt verzehren.

Kaufland hat den betroffenen Artikel deshalb bereits aus den Tiefkühltruhen in den Supermärkten entfernt. Solltest du aber vorher schon eine Packung gekauft haben, kannst du diese in jeder der Filialen zurückgeben. An der Kasse bekommst du auch ohne den gültigen Kassenbon dein Geld zurück.