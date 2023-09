Aldi, Edeka, Kaufland und Co. tricksen Kunden mit diesem Kniff immer wieder aus – ohne dass diese es merken

Millionen Menschen gehen jeden Tag in Deutschland in Supermärkten und Discountern wie Aldi, Edeka oder Kaufland einkaufen. Dass sie bei nahezu jedem Einkauf von den Märkten auf eine ganz besondere Weise ausgetrickst werden, fällt den meisten Kunden gar nicht auf. Worum geht’s?

Egal ob bei einem Discounter wie Aldi, einem Supermarkt wie Edeka oder einem Vollsortimenter wie Kaufland – der Ablauf bei einem Einkauf ist stets der gleiche. Kunden schnappen sich einen Einkaufswagen, schlendern durch die Gänge des Marktes und nehmen ihre Lieblingsprodukte aus den Regalen.

Aldi, Edeka, Kaufland und Co. mit cleverem Trick

Was den meisten Kunden noch nie aufgefallen ist: Die Märkte nutzen dabei häufig einen Trick, mit dem sie den Einkauf der Kunden angenehmer gestalten und die Kunden gleichzeitig zu mehr Käufen bewegen. Dabei geht es um den Aufbau der jeweiligen Märkte.

Viele Filialen von Aldi, Edeka, Kaufland und Co. sind so konzipiert, dass die Kunden bei ihrem Rundgang durch den Markt entgegen des Uhrzeigersinns geführt werden. Der Grund: Die meisten Menschen sind Rechtshänder. Ihnen fällt es daher leichter, den Einkaufswagen mit ihrem stärkeren rechten Arm in eine Linkskurve zu manövrieren.

Aufbau der Filiale führt zu erhöhter Kaufbereitschaft

Außerdem hat dieser Aufbau einer Supermarkt-Filiale einen weiteren großen Vorteil für die jeweilige Einzelhandelskette. Wenn die Kunden entgegen des Uhrzeigersinns durch die Märkte gehen, liegen die Regale für gewöhnlich zu ihrer rechten Seite. Das erleichtert Rechtshändern den Griff zu den Produkten.

Und dies wiederum führt dazu, dass Kunden bei manchen Produkten eher zugreifen und somit womöglich ein paar Euro mehr ausgeben als in einem Markt, in dem sie im Uhrzeigersinn durch die Filiale geführt werden.

Aldi, Edeka, Kaufland und Co. tricksen

Dies ist beileibe nicht der einzige Kniff, mit dem Aldi, Edeka, Kaufland und Co. ihre Kunden immer wieder austricksen.