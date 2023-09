Kaufland-Kunden haben bösen Verdacht – ihr Test fördert Erschreckendes zutage

Mit diesem Anblick hatten die Kunden von Kaufland nun wahrlich nicht gerechnet.

Fränze und Daniel Salomon hatten zwar bereits einen schlimmen Verdacht. Doch als sie der Sache bei Kaufland auf den Grund gingen, entlarvte sich am Ende alles viel erschreckender als anfangs befürchtet. Worum geht’s?

Kaufland-Kunden machen den Test

Die beiden leben in Borna, einer kleinen Stadt im ländlichen Raum etwa 30 Kilometer südlich von Leipzig. Schon immer hatten sie dieses merkwürdige Gefühl, dass sie auf dem Land bei ihren Supermarkt-Einkäufen deutlich mehr zahlen müssen als die Menschen in der Großstadt. War das nur ein Bauchgefühl, das täuscht? Oder ist wirklich was dran? Die beiden machten für die „Umschau“ im MDR den Test.

Und so kauften sie in einer Kaufland-Filiale in Borna und in einer Filiale in Leipzig die gleichen Produkte. Dass es dabei zu erheblichen Preisunterschieden kommt, fällt den beiden sofort auf. Das Erschreckende: Im ländlichen Borna sind viele Lebensmittel deutlich teurer. Wie kann das sein?

Einkäufe in der Großstadt billiger?

Der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Alexander Hennig sieht die Konkurrenz-Situation als wichtigen Faktor. In Großstädten steht ein Supermarkt in einem starken Wettbewerb mit Konkurrenten. Im ländlichen Raum hingegen gibt es immer wieder Märkte, die kilometerweit in alle Himmelsrichtungen keinen einzigen Konkurrenten haben.

Kaufland bestätigt diese Theorie. „Die Preisgestaltung orientiert sich unter anderem an der jeweiligen lokalen Marktsituation bzw. am Wettbewerb, aber auch an Angebot und Nachfrage“, teilt das Unternehmen mit: „Daher kann es an einzelnen Standorten, unabhängig von der Region oder dem Bundesland, zu Preisunterschieden kommen.“

Kaufland-Test mit eindeutigem Ergebnis

Für Fränze und Daniel ist ihr Kaufland-Test ganz schön ernüchternd. Nahezu alle Produkte sind in ihrem Heimatort Borna teurer als in der Großstadt. Einzige Ausnahme bilden die Produkte der Kaufland-Eigenmarke K-CLASSIC, die in beiden Märkten die gleichen Preise hatten.

Fast 18 Prozent mehr mussten sie bei ihrem Einkauf in Borna auf den Tisch legen. „Wenn man jetzt einen Wocheneinkauf macht für eine dreiköpfige oder vierköpfige Familie, da ist man mal schnell bei einem Preisunterschied von 20 Euro Minimum“, stellt Daniel erschrocken fest.