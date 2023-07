Kaufland zieht die Reißleine – mit Folgen für die Kunden

Kunden von Kaufland und anderen Supermarkt-Ketten machen zuletzt in den Filialen ihres Vertrauens immer wieder eine ganz bestimmte unschöne Erfahrung. Dahinter stecken erbitterte Kämpfe. Aber der Reihe nach.

Vor allem Edeka war in jüngerer Vergangenheit häufig in die Schlagzeilen geraten, weil der Einzelhandels-Riese sich mit Großkonzernen auf Preis-Kämpfe einließ und in diesem Zusammenhang Produkte von Lebensmittel-Giganten wie Mars oder Pepsi aus den Regalen warf. Auch bei Kaufland suchten Kunden zuletzt vergeblich nach Produkten, die zuvor aus den Regalen eines Supermarkts eigentlich nicht wegzudenken waren.

Kaufland-Kunden suchen beliebte Produkte vergeblich

Es geht um Produkte der Firma Henkel. Waschmittel wie Persil, Weißer Riese, Spee, Vernel oder Perwoll sind seit gefühlten Ewigkeiten sehr beliebte Produkte bei den Verbrauchern. Das gilt auch für das Spülmittel Pril, die Spülmaschinen-Reiniger-Serie Somat oder die Kosmetika von Schwarzkopf. Alle diese Produkte gehören zu Henkel und sind in den Regalen von Kaufland derzeit nicht zu finden, weil Henkel zuletzt an der Preisschraube gedreht hatte und Kaufland diese Preise nicht an seine Kunden weitergeben will.

Die Kunden merkten sofort, dass die vielen Produkte plötzlich fehlten. Auf der Facebook-Seite von Kaufland ließen sie ihrem Unmut freien Lauf. „Hallo Kaufland Team, ich vermisse in eurer Filiale in Ellwangen Persil und Vernel. Kommt das wieder in euer Sortiment oder muss ich das wo anders kaufen?“, fragte ein Kunde zuletzt.

Kaufland-Kunden diskutieren bei Facebook

Ein anderer schrieb: „Schon seit längerer Zeit vermisse ich die Somat-Produkte und stelle fest, dass es keine Angebote von Persil, Pril, Bref und sonstigen Produkten aus dem Henkel-Sortiment gibt. Gestern habe ich mir die Regale mal näher angeschaut – da gibt es gar nichts mehr von Henkel – keine leeren Fächer, keine Preisschilder.“

Und der nächste Kunde hat die Erklärung parat: „Henkel hat die Preise stark angezogen und Kaufland ist damit nicht einverstanden. Somit wird da nun ewig verhandelt. Hätte Kaufland das stillschweigend hingenommen, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass die Preiserhöhung auf den Kunden umgelegt würde.“