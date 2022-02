Na, jetzt wird es bei Kaufland richtig schmutzig...

Kaufland gehört zu den beliebtesten Supermarkt-Ketten, hat zahlreiche Produkte und Artikelsortimente auf Lager. Verständlich, dass das Social-Media-Team von Kaufland hier und da auch Kunden nach ihren Vorlieben und Gewohnheiten fragt. Schließlich will man ja passgenaue und auf die Kunden zugeschnittene Artikel verkaufen.

Doch ausgerechnet bei einer Frage schießt etwas Schamesröte ins Gesicht – weil vor allem die Antworten für Kopfkino sorgen...

Kaufland stellt Kunden private Frage – die nehmen kein Blatt vor den Mund: „Zwischendurch auch, wenn nötig“

Ok, eines vorweg, es geht nicht um die schönste Nebensache der Welt, sondern um das so unerotische Putzen von Zähnen. Denn Kaufland wirbt auf Facebook für Zahnpflege-Produkte von Odol und Dr. Best. So weit, so normal. Die zur Werbung dazugehörige Frage lautet: „Wie oft putzt du deine Zähne?“

Kaufland hat den Kunden eine ziemlich private Frage gestellt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Mit entsprechenden Emojis sollen die Kunden zwischen einmal, zweimal oder dreimal pro Tag wählen. Und die Reaktionen haben es in sich, Tausende haben abgestimmt und kommentiert.

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Kaufland: Kunden reagieren mit Humor – „Außer es gab Döner“

Hier eine Auswahl einiger ausgewählter Kommentare:

„Zweimal! Und zwischendurch auch, wenn nötig.“

„Mein verstorbener Onkel hätte jetzt wahrscheinlich gesagt: 'Jedesmal, wenn er die Geschirrspülmaschine einschaltet'.“

„Na, morgens und abends! Aber jetzt im Alter mit Spangen oder Teilprothesen nach jedem Essen, denn da setzt sich gerne was fest.“

„Habe die schon viel öfter als dreimal geputzt... moment, meint ihr am Tag oder insgesamt?“

„Morgens und abends. Außer es gab Döner am Mittag, dann danach auf jeden Fall nochmal.“

Na, entscheidend ist, dass man sich wohlfühlt und alles in allem eine ansprechende Mundgesundheit vorweisen kann.

Bleibt zumindest zu hoffen, dass Kaufland mit den Infos jetzt klüger ist.

Und das Kopfkino entsprechend runterschaltet... (mg)