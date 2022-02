Olympia 2022: Bittere Gewissheit – Medaillen-Traum jäh geplatzt! „Keine Gefühle, nur Leere“

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Olympia 2022 steht in den Startlöchern, tausende Athleten träumen vom großen Wurf und dem Höhepunkt ihrer Karriere.

Doch bereits vor dem Startschuss für Olympia 2022 muss eine große Medaillenhoffnung ihren Traum begraben. Für sie herrscht nun die bittere Gewissheit: Sie kann nicht an den Winterspielen teilnehmen.

Olympia 2022: Skisprung-Hoffnung darf nicht nach China

Sie dominiert die Skisprung-Wettbewerbe der Damen in diesem Winter wie keine andere: Die Rede ist von Marita Kramer. Mit 870 führt sie das Ranking vor der Deutschen Katharina Althaus souverän an und galt in ihrer Disziplin als Gold-Favoritin.

Der Traum vom Podium bei Olympia ist nun aber jäh zerplatzt. Nach dem Weltcup am vergangenen Wochenende in Willingen wurde die 20-Jährige erstmals positiv auf Corona getestet. Der Verdacht hat sich nun bestätigt. Am Dienstag (1. Februar) verkündete der Österreichische Skiverband das Aus seiner Athletin.

Nach dem Weltcup-Sieg in Willingen hatte Kramer noch gut lachen. Foto: imago images/Eibner

Olympia 2022: Marita Kramer am Boden zerstört

Die Entscheidung sei dem ÖSV alles andere als leicht gefallen, berichtet der sportliche Leiter Mario Stecher. Jedoch erscheine eine planmäßige Einreise nach China unmöglich. „Wir müssen sie deshalb schweren Herzens von der Olympia-Nennliste streichen“, so Stecher.

Kramer selbst zeigte sich auf Instagram am Boden zerstört. „Keine Worte, keine Gefühle, nur Leere“, schrieb sie. „Ist die Welt wirklich so unfair?“ Sie habe in den letzten Jahren so viel Arbeit und Energie in die Olympia-Vorbereitung gesteckt. Alle ihre Träume seien nun innerhalb eines Tages geplatzt.

Olympia 2022: Deutsche Athletin plötzlich Favoritin

Durch das Aus Kramers rückt nun Althaus in den Fokus, die in Willingen mit zwei zweiten Plätzen ihre Form unterstrich. Allerdings zeigte sich auch die 25-Jährige traurig, dass ihre Konkurrentin aufgrund widerer Umstände nicht antreten kann. „Mir tut es unheimlich leid für sie“, erklärte Althaus am Wochenende.

Olympia 2022 beginnt am Freitag, 4. Februar. Rund zwei Wochen kämpfen die besten Wintersport-Athleten der Welt im chinesischen Peking um die Medaillen.

Kramers Corona-Schock war jedoch nicht das einzige Drama, was sich kurz vor den Spielen ereignete.