Kaufland, Edeka & Co: Finger weg von diesem Brot! Es besteht Lebensgefahr

Egal ob Frühstück oder Abendessen – einen Speiseplan ohne eine Scheibe Brot am Tag findet man wohl nur bei den wenigsten Deutschen. Sowohl beim Bäcker deines Vertrauens – oder bei Kaufland, Edeka & Co. gibt es eine massige Auswahl des beliebten Getreideproduktes. Lecker, gesund, nahrhaft. Was soll da schon schiefgehen?

Nun, gefährlich kann es beispielsweise werden, wenn eine Zutat im Brot ist, auf die einige Kunden allergisch reagieren können. Und zwar sehr heftig reagieren – mit teils lebensgefährlichen Konsequenzen. Und dann fehlt auch noch der entsprechende Hinweis auf der Packung!

Genau das ist nun der Fall bei einer Brotsorte, die sich im Sortiment von großen deutschen Supermärkten und Discountern befindet – wie beispielsweise Kaufland, Rewe, Edeka, Netto, Penny oder sogar dm.

Kaufland, Edeka & Co: Brot-Rückruf

Betroffen ist dabei das Brot mit Namen „Unser Pures Karotte“ von der Marke „Mestemacher“. Wegen eines „Deklarationsfehlers“ wurde bei der Zutatenliste nicht erwähnt, dass im Brot auch drei Prozent Walnüsse enthalten sind. Daher ruft Mestemacher das Produkt „aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ zurück.

Alle Details zum zurückgerufenen Brot:

„Unser Pures Karotte“-Brot (300 Gramm)

Hersteller: Mestemacher

Mindesthaltbarkeitsdatum: 15. Januar 2024

Los-Kennzeichnung: 180701..AE

Der Rückruf betrifft zehn von 16 Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Lebensgefahr für Allergiker möglich

Wer eine Walnuss-Allergie hat, sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen und eventuell sogar denken: „Nur drei Prozent Walnuss enthalten? Das werde ich doch wohl verkraften.“ Vorsicht! Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schleimhautschwellungen oder ein Anschwellen der Zunge gehören zu den möglichen Reaktionen – oder im schlimmsten Fall sogar ein lebensgefährlicher anaphylaktischer Schock!

Daher sollten betroffene Kunden das Produkt lieber wieder im Laden zurückgeben. Auch ohne Vorlage eines Kassenbons bekommst du die Kosten für das Karottenbrot wieder zurückerstattet.