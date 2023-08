Rewe, Kaufland und Co: Nicht schon wieder! DAS wird vielen Kunden gar nicht gefallen

Kunden, die ihre Getränke bei Rewe, Kaufland und Co. einkaufen, müssen sich künftig auf einige Änderungen einstellen. Ein bekanntes Getränkeunternehmen zieht demnächst ordentlich an der Preisschraube.

Egal, ob Cola, Fanta, Sprite, oder Mezzo-Mix, all diese Getränke und noch viele weitere haben eins gemein: Sie alle sind Marken des US-amerikanischen Getränkeunternehmens Coca Cola. Bereits vor einigen Wochen verkündete das Unternehmen einige Änderungen. Das Design der 1-Liter-Mehrweg-Pfandflaschen wird einigen Anpassungen unterzogen, und auch das Angebot in der Mehrweg-Glasflasche soll künftig ausgebaut werden. Auf die eigentlich erfreulichen Nachrichten folgt nun der große Schock: Die Preise für die beliebten Getränke sollen nun erhöht werden.

Rewe, Kaufland und Co.: Beliebtes Getränkeunternehmen dreht an der Preisschraube

Diese Änderungen stehen den Verbrauchern nicht erst in ferner Zukunft bevor, sondern bereits im September dieses Jahres. Die Preise für Sprite, Mezzo-Mix und Co. wurden zuletzt im September 2022 erhöht. Die Handelspartner des US-amerikanischen Unternehmens, wie Rewe, Kaufland und Co., haben wohl bereits die neuen Preislisten vorliegen. Wer hofft, die Preiserhöhung betreffe nicht alle Produkte, muss leider enttäuscht werden. Egal, ob Mehrweg-, oder Einwegflaschen, Kästen oder Einzelflaschen, die Produkte des beliebten Getränkeunternehmens werden allesamt teurer.

Doch die Preiserhöhung kommt nicht von ungefähr. Durch die gestiegenen Preise für Rohstoffe, Gas und Strom, zieht Coca Cola mit, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Ob das Getränkeunternehmen und der Einzelhandel bei der Preiserhöhung überhaupt eine Einigung finden oder ob es zu Lieferstopps und Auslistungen der Produkte kommt, steht noch nicht fest.

Doch Verbraucher können auch etwas aufatmen: Die Preiserhöhung wird den einstelligen Prozentbereich nicht überschreiten. Darüber hinaus sieht die Preisstrategie vor, dass die Festlegung des neuen Kaufpreises lediglich schrittweise in den kommenden zwei bis drei Jahren erfolgen soll.