Coca-Cola: Große Veränderung bei beliebtem Produkt – Kunden müssen sich umstellen

Paukenschlag bei Coca-Cola! Der US-Konzern mit den vielen Getränkemarken verändert jetzt eines der beliebtesten Produkte im ganzen Sortiment. Für viele ist Fanta nach oder auch neben Cola DAS Getränk schlechthin. Über Jahrzehnte gehört die Orangenlimonade mit dem charakteristischen Logo in fast jeden Warenkorb beim Einkaufen.

Jetzt aber geht der US-Konzern Coca-Cola einen drastischen Schritt – und verändert Logo, Flaschen und auch den Geschmack von Fanta. Keine Frage: Kunden müssen sich gravierend umstellen!

Coca-Cola kündigt heftige Veränderung bei Fanta an

Der US-Getränkehersteller kündigte für Fanta einen Marken-Relaunch an, der noch im April in Nordamerika starten soll. Im nächsten Schritt soll er dann weltweit ausgerollt werden. Laut Coca-Cola würde es sich dabei um die „größte Kampagne der letzten zehn Jahre“ handeln. Was viele Kunden aus Deutschland wohl nicht wissen: Die Marke Fanta hat global kein einheitliches Design.

Das soll sich jetzt aber ein für alle mal ändern. Das Logo bildet nur noch der „Fanta“-Schriftzug in einer kantigeren Form. Der weiße Kreis und das kleine Blättchen verschwinden. Neben dem neuen Logo sollen auch die neuen Twist-Bottles die Grundlage für das neue Design bilden.

Fanta soll „noch fruchtiger“ schmecken

Doch beim Design soll es nicht bleiben – auch der Geschmack von Fanta soll sich ändern. Die Orangen-Limonade soll künftig noch fruchtiger schmecken. Aber: Auch das erstmal nur in Nordamerika. In anderen Ländern soll das aber noch in diesem Jahr angepasst werden.

Das alte und neue Fanta-Logo. Foto: Coca-Cola Company/Design-Tagebuch

Coca-Cola-Manager Chris Hunsaker: „Es ist immer noch die ‚Fanta Orange‘, die man kennt und liebt, aber jetzt noch unwiderstehlicher köstlich.“

Man reagiere mit dem neuen Geschmack auf sich verändernde Kundenwünsche. Na, das werden die Kunden wohl am besten beurteilen können…