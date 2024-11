Kaufland und Edeka: Nach Schimmel-Problem bei Lidl – so reagiert die Konkurrenz

Eigentlich sollte man beim Einkaufen erwarten, dass der hygienische Standard eingehalten wird. Aber besonders bei einem Produkt bei Lidl hört man immer wieder Gerüchte über Schimmel. Jetzt reagiert der Supermarkt entschieden, um diese Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Aber auch die Konkurrenten, Kaufland und Edeka, reagieren auf das Problem.

Beim Einkaufen bei Lidl bewundert man immer wieder die hochwertigen Käsesorten, die das Unternehmen in hübschen Körbchen präsentiert. Laut der „Lebensmittelzeitung“ sollen diese Körbchen jedoch bald der Vergangenheit angehören. Ein Sprecher des Unternehmens erklärt, dass man momentan auf Verpackungskartons umstellt.

Kaufland und Edeka: Unterschiedliche Reaktionen

Dies hat auch einen ganz besonderen Grund, der nicht nur mit Ästhetik zu tun hat. Mitarbeiter von Lidl haben nämlich berichtet, dass man die Körbe regelmäßig austauschen muss. Der Grund? In den Körben entsteht regelmäßig und schnell Schimmel. Das Unternehmen erklärt, dass man eine neue Verpackung nutzen möchte, da diese „auch die Einhaltung hoher Hygienestandards“ erleichtern würde.

Die Redaktion von „inFranken.de“ hat nachgefragt, wie die Konkurrenten, Kaufland und Edeka, mit der Schimmel-Problematik umgehen. Immerhin ist es nicht unüblich, dass manche Produkte eine spezielle Verpackung haben, um besonders hochwertig zu wirken. Darunter sollte jedoch die Qualität der Produkte nicht leiden, wie es bei den Käse-Körben im Lidl passiert ist.

Bei Edeka können die Kunden immer wieder die hochwertigen Käsesorten in den Kühltheken bewundern. Jedoch wird dabei auf eine Sache explizit verzichtet, wie eine Sprecherin des Supermarkts angibt: „In den in unserem Absatzgebiet befindlichen Märkten kommen in den Kühlregalen keine solchen Körbe zum Einsatz“. Es wird sogar davon abgeraten, diese Körbe zu nutzen.

Körbe werden für die Warenpräsentation genutzt

Kaufland sieht jedoch kein Problem darin, die Körbe zu nutzen, um die Produkte ansprechender zu präsentieren. Gegenüber „inFranken.de“ erklärt der Supermarkt: „Unseren Kunden bieten wir eine große Auswahl an deutschen und internationalen Käsespezialitäten, sowohl im SB-Sortiment als auch an unseren Bedientheken. Im SB-Bereich nutzen wir zur Warenpräsentation vereinzelt auch Körbe.“

Bei Kaufland soll es laut dem Unternehmen wohl keine hygienischen Probleme wegen der Körbe geben. Ein Sprecher von Kaufland erklärt: „Unsere Frischebereiche werden regelmäßig gereinigt, unsere Theken sogar täglich. Unsere Körbe im SB-Bereich haben sich als pflegeleicht erwiesen, weshalb wir diese weiterhin für die Warenpräsentation nutzen werden.“