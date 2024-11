Kaufland-Kunden suchen Läden nach Dubai-Schokolade ab – jetzt folgt die bittere Gewissheit

Die Dubai-Schokolade ist in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Seit zwei Monaten zieht der neue Süßigkeiten-Trend dank TikTok seine Kreise. Davon wollen sich auch die Supermärkte und Discounter Rewe, Edeka, Aldi und Co. eine Scheibe abschneiden. Oder?

Denn Kaufland-Kunden liefen sich bereits die Füße wund auf der Suche nach der mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllten Schokolade. Unsere Redaktion muss jetzt aber eine bittere Nachricht des Unternehmens überbringen.

Kaufland: Wo ist die Dubai-Schokolade?

Während Supermärkte wie Edeka sogar auf Social Media mit der hochpreisigen Schokolade werben und Kunden offenlegen (wir berichteten), in welchen Filialen es sie zu kaufen gibt, hielt sich Kaufland bislang dahingehend sehr bedeckt, mischte lediglich bei „X“ mit einer vermeintlich irren Idee mit. Dabei ging es um die Kombination aus Dubai-Schokolade und Lebkuchen. Mehr dazu liest du hier >>>.

Kunden werden aber langsam nervös. Ist die Leckerei in ihren Filialen dauerhaft ausverkauft? Oder was steckt sonst hinter ihrer Abwesenheit im Schokoladen-Regal? Wir haben bei Kaufland nachgefragt – mit ernüchterndem Ergebnis.

Kaufland-Sprecherin wird deutlich

Denn hinter dem Fehlen der Dubai-Schokolade steckt ein bitterer Grund. „In unseren Filialen führen wir eine große Auswahl an Schokolade und weiteren Süßwaren. Die Dubai-Schokolade gehört derzeit nicht dazu“, heißt es bei Kaufland auf Anfrage.

Das letzte Wort sei dabei aber noch nicht gesprochen. „Selbstverständlich beobachten wir aber aktuelle Trends. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir zu unserer zukünftigen Sortimentsgestaltung keine Angaben machen“, so eine Kaufland-Sprecherin. Kunden können also noch hoffen, dass der Dubai-Trend auch bald in ihrer Filiale Einzug hält.