Dubai-Schokolade bei Edeka – in diesen Filialen gibt es die heißbegehrte Ware

The Hype is real! Die Dubai-Schokolade ist in aller Munde – allerdings nicht wortwörtlich. Denn bisher bekommt man die Trend-Süßigkeit nur an wenigen Orten. Einige Rewe-Märkte hatten sie zuletzt im Angebot und auch in ausgewählten Lindt-Stores war sie exklusiv und limitiert zu haben.

Und jetzt haben auch einige Edeka-Märkte die Dubai-Schokolade im Angebot. Wo du die begehrte Schokolade bekommst, erfährst du hier.

Edeka verkauft auch Dubai-Schokolade

Dubai-Schokolade besteht aus Vollmilchschokolade mit einer Pistaziencreme-Füllung und Engelshaar – das sind ganz dünne Teigfäden. Klingt edel und teuer? Ist es auch. Lindt hat die Tafeln pro 15 Euro an die Kunden verkauft. Im Supermarkt gibt es die Schokolade deutlich günstiger. So jetzt auch bei Edeka.

Allerdings werden Kunden nicht in jedem Markt auf das Angebot stoßen, da die Supermarktkette ein genossenschaftlicher Zusammenschluss selbstständiger Kaufleute ist. Und diese Kaufleute können individuell entscheiden, was in ihren Märkten verkauft wird.

Edeka: Hier gibt es die Trend-Schokolade

Wer wissen will, was es bei Edeka Neues gibt, der braucht nicht den Fernseher einzuschalten und auf die Werbung zu warten, sondern kann sich heutzutage besser im Internet und vor allem in den sozialen Medien informieren. Auf den offiziellen TikTok-, Instagram- und Facebook-Seiten präsentieren die einzelnen Kaufleute die neuesten Angebote.

So erfahren Kunden in Niedersachsen zum Beispiel über Instagram, dass die Märkte in Nenndorf und Hittfeld jetzt auch Dubai-Schokolade verkaufen. Und in Baden-Württemberg steht es sogar auf der Website, dass jetzt auch Kressbronn und Langenargen das gehypte Produkt liefern können.