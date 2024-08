Kaufland kann es nicht schönreden – beliebter Pizza-Hersteller wird deutlich: „Wir schließen“

Der Supermarkt-Riese Kaufland ist nicht nur für seine große Auswahl an Lebensmitteln bekannt. Auch im Nonfood-Bereich kann die Kette immer wieder bei Kunden punkten. Dafür sorgen auch besondere Aktionen. So zahlt Kaufland seinen Kunden etwa Geld dafür, wenn sie zu lange in der Kassen-Schlange stehen (hier mehr dazu >>>).

Auch auf Social Media steht der Supermarkt-Konzern mit seinen Kunden in engem Kontakt und informiert sie so über die neusten Produkte, gibt Rezept-Tipps, etc. Doch jetzt muss Kaufland seinen Kunden eine Hiobsbotschaft überbringen, die Böses erahnen lässt.

Kaufland überbringt die schlimme Kunde

„Wir schließen“, verkündete ausgerechnet der beliebte Hersteller Dr. Oetker dieser Tage bei „X“ (ehemals Twitter). Bevor Kunden jetzt allerdings Sturm laufen oder in Trauer ausbrechen, können wir Entwarnung geben. Denn die Schließungsnachricht bezieht sich lediglich auf den Social-Media-Account des Pizza-Produzenten.

„Nach zwei fordernden Monaten ist es mal wieder Zeit für solch einen Tweet: Wir schließen für den gesamten August“, lautet die vollständige Nachricht von Dr. Oetker. Auch Kaufland lässt es sich nicht nehmen, die Nachricht an seine Kunden zu verbreiten: „Es wird ein ruhiger August hier“, titelte der Supermarkt-Gigant seinen X-Repost.

Kaufland: Kunden laufen Sturm!

Wenn Dr. Oetker und Kaufland im Netz eines verbindet, dann ihre vor Ironie und Sarkasmus triefenden Beiträge und Kommentare. Mit seinem Beitrag kitzelt der gefragte Produzent jetzt aber auch einige Emotionen aus seinen Abnehmern heraus. „Ich wünsch‘ ’nen schönen Urlaub. Aber ja wieder kommen“, „Den gesamten August? Keine Pizza Tweets? Au man“ oder „Wer genehmigt denn so etwas?“, zeigen deutlich: Schon jetzt vermissen die Nutzer die Beiträge von Dr. Oetker.

Ein Trost bleibt den Dr. Oetker-Kunden allerdings: Wie der Hersteller ankündigt, soll das Unternehmen im September mit „einer Überraschung im Gepäck“ wiederkommen. Und in den Kommentaren tummelt sich bereits der ein oder andere Wunsch, was diese Überraschung sein könnte. „Fischstäbchen-Pizza dauerhaft im Sortiment“, „Ich hätte gerne die Pizza-Burger mit Nachos und Käsesauce zurück“ oder „Bitte Schoko Pizza“, ist schon jetzt unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen. Bleibt abzuwarten, ob Dr. Oetker diesen Wünschen gerecht werden und etwa Kaufland-Kunden ihre Lieblingsprodukte schon bald (wieder) im Kühlregal finden werden.