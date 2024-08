Kaufland: SO sparst du bares Geld! Doch kaum ein Kunde weiß davon

Bei Kaufland gibt es fast alles, was das Herz begehrt. Von Lebensmitteln aller Art bis hin zu einem riesigen Nonfood-Bereich kann der Verbraucher hier fast alles kaufen. Doch gerade aufgrund dieser Beliebtheit kann es in den einzelnen Märkten auch richtig voll werden. Nicht nur an Samstagen, sondern auch unter der Woche, vor allem gegen Abend, kann es zu langen Wartezeiten kommen.

Die langen Schlangen an den Kassen sind nicht nur ärgerlich, sie kosten auch Zeit. Dass Kunden davon sogar profitieren und Geld fürs Anstehen bekommen, wissen nicht alle!

Kaufland: Geld fürs Anstehen

„Junge, ich geh fast jeden Tag zu Kaufland, stehe da immer gefühlt 5 Stunden an der Kasse und ich sehe das jetzt erst??“, fragte sich eine Kundin des Supermarktes, als sie von diesem Angebot erfuhr und teilte es kurzerhand auf Threads.

Denn Kaufland wirbt damit, dass Kunden, die mindestens fünf Minuten in der Schlange stehen, einen Gutschein erhalten. „Solltest du einmal länger als fünf Minuten warten, wenn nicht alle Kassen geöffnet sind, schenken wir dir einen 2,50-Euro-Einkaufsgutschein“, verspricht der Supermarkt auch auf seiner Website.

Kaufland-Angebot hat einen Haken

Die Verantwortlichen werben damit auch auf den Werbeflächen an den Einkaufswagen. In den sozialen Medien diskutieren die Nutzer eifrig darüber. Denn das Angebot hat einen kleinen Haken. Das hat auch ein anderer Nutzer festgestellt: „Die sind schlau: ‚Wenn nicht alle Kassen geöffnet sind‘. Wenn die immer eine Kasse geschlossen halten, kriegt niemand jemals was!“ Der ein oder andere hat dieses Angebot jedoch bereits ausgenutzt, schließlich gibt es dies schon seit einer Weile.

Doch nicht alle Kaufland-Mitarbeiter sind von diesem Serviceversprechen begeistert. „Kaufland Mitarbeiterin hier: Kann dieses Konzept 0 nachvollziehen. Ganz ehrlich, wenn man 2 Stunden im Markt rumtrödeln kann, kann man auch mal kurz an der Kasse warten“, bringt es eine Userin klar auf den Punkt. Dennoch haben bereits einige Kunden von diesem Angebot profitiert und konnten sich nach einer längeren Wartezeit einen Einkaufsgutschein sichern. Es lohnt sich also!