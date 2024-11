Kaufland-Angebot sorgt für Kunden-Wut! „Kann die Sch*** nicht mehr sehen“

Langsam wird es den Kunden zu bunt! Ein weiteres Angebot bei Kaufland erregt die Gemüter. Zwar geht es hier um ein aktuell besonders beliebtes Produkt, das jetzt sogar stark reduziert wurde, dennoch haben die Kunden offenbar keine Lust mehr darauf.

Kaufland geht mit dem Trend

„Rennt zu Kaufland, Leute!“, spornt eine Influencerin auf ihrer Instagram-Seite ihre Follower und Kaufland-Kunden an. Dort teilt sie immer die aktuellsten Angebote, nun auch vom Supermarkt. Denn hier gibt es nun Pistaziencreme um 28 Prozent im Preis reduziert.

Statt bisher 6,99 Euro zahlen Kunden für das 200-Gramm-Glas nun nur noch 4,99 Euro. Die Creme kommt mit einem 40-prozentigen Anteil von Pistazien daher. Doch scheint weder das Angebot noch die Werbung auf der Instagram-Seite besonders Eindruck zu hinterlassen. Stattdessen macht sich Wut breit unter den genervten Nutzern.

Kaufland: Kunden haben genug vom Hype

Denn langsam reicht den Kunden das Aufhebens rund um die Pistazien-Produkte. „Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen und hören“, kommentiert ein Nutzer das Instagram-Video. „Langsam echt grenzwertig“, stimmt ihm ein anderer zu.

Weitere weisen darauf hin, dass das Angebot im Vergleich zur Konkurrenz gar nicht mal so gut ist. Bei Rewe, Lidl oder Penny hätte es die Creme für maximal 4,50 Euro gegeben, teils sogar für 2,50 Euro. Selbst bei Aldi hätten die Kunden für eine Bio-Variante nur 2,99 Euro bezahlt. Nur bei Edeka scheint sich einer verguckt zu haben und auf ein „Angebot“ für 7,99 Euro hereingefallen zu sein.

So resümiert eine Nutzerin zu guter Letzt: „Selber machen schmeckt am besten“. Dann könne man auch den Pistazien-Anteil erhöhen, wie man möchte, was die Creme viel aromatischer machen würde.