Kaufland: Unfassbares Angebot – Onlineshop außer Kontrolle

Das Kaufland-Händlerportal zählt seit 2021 zu den größten Online-Marktplätzen Deutschlands. Händler haben hier die Möglichkeit, ihre Produkte einzustellen und über die Plattform zu verkaufen. So wollen sie eine größere Zielgruppe erreichen, die in über 6.400 Produktkategorien stöbern kann.

Auch interessant: Aldi Rückruf: Kunststoff entdeckt! DIESES beliebte TK-Essen ist betroffen

Auf dem Online-Marktplatz Kaufland.de können somit auch kleinere Händler von der großen Reichweite und Bekanntheit profitieren. Jetzt hat ein Kunde aber ein Produkt gefunden, was ihn fassungslos werden lässt.

Kaufland-Kunde findet unfassbares Angebot

„KAUFLAND?!“, schreibt der reddit-Nutzer unter seinen Beitrag. Er postet ein Foto von seinem Fund auf der Social-Media Plattform und ist sichtlich fassungslos. Doch worum geht es eigentlich? Der Beitrag des Users zeigt einen Screenshot der Kaufland.de Website. In der Suchleiste: „Mein Kampf german“, in den Ergebnissen: die Möglichkeit, das Buch des Diktators zu kaufen.

+++Kaufland, Rewe & Co.: Preis-Schock zu Weihnachten droht – der Grund ist dramatisch+++

59, 19 Euro soll die politisch-ideologische Programmschrift kosten. Auf dem Einband des Werkes ist ein Foto von Adolf Hitler abgebildet. Der Kunde ist entsetzt.

Weitere interessante Nachrichten und Themen:

Da Kaufland.de eine Händlerplattform ist, kann hier jeder etwas für den Verkauf einstellen. Das stellen auch die anderen reddit-Nutzer in den Kommentaren fest. Die meisten Produkte werden von Drittanbietern, also von unabhängigen Händlern, verkauft – nicht von Kaufland selbst, so ist es auch in diesem Fall.