„Dschungelcamp“-Star Lilly Becker teilt emotionalen Post – SO privat zeigt sie sich selten

Die sozialen Medien sind normalerweise von Oberflächlichkeit gekennzeichnet. Es gilt, den Schein nach außen zu wahren, um ein nahezu perfektes Leben zu präsentieren. Pure Emotionen, Tiefphasen und negative Gefühle sind dabei meist eine Fehlanzeige. Doch damit ist jetzt Schluss!

„Dschungelcamp„-Teilnehmerin Lilly Becker ist dafür bekannt, dass sie ihre Privatsphäre schätzt. In einem Interview vor ihrem Einzug ins „Dschungelcamp“ verrät sie zudem auch, dass sie, trotz langjähriger TV-Präsenz, noch nie vor der Kamera geweint hat. Umso überraschender ist ein neuer Instagram-Beitrag!

„Dschungelcamp“-Star teilt emotionale Worte

Zu einer emotionalen Bilderreihe mit ihrer Familie schreibt Lilly Becker: „Als große Schwester habe ich so viel über Führung, Belastbarkeit und den Zusammenhalt meiner Familie gelernt. Ehrlich gesagt hat mich die Tatsache, dass ich die Älteste bin, zu dem gemacht, was ich heute bin – jemand, der daran glaubt, sich für andere stark zu machen, Unterstützung zu bieten und immer da zu sein. Die wahre Inspiration in meinem Leben kommt jedoch von meiner Schwester. Ihre unerschütterliche Stärke hat mir gezeigt, was es wirklich bedeutet, mit Anmut zu leben und seine Wurzeln zu ehren. Wir beide lieben unsere Familie so sehr und unsere Verbindung geht tief.“

+++ Lilly Becker: „Dschungelcamp“-Königin kassiert Schlappe vor Gericht +++

Weiter schreibt die amtierende „Dschungelcamp“-Siegerin: „Das dritte Foto stammt aus einem der schwersten Momente meines Lebens – dem Tragen des Sarges meiner Großmutter. Es war herzzerreißend, aber auch eine Erinnerung daran, wie viel Kraft in unserer Familie steckt. Sie zu verlieren war schmerzhaft, aber in diesem Moment spürte ich das Gewicht der Liebe und des Vermächtnisses, das sie hinterlassen hat – meine Schwester und meine Familie. Als Tante, Cousine, Freundin, Schwester und Mutter weiß ich, dass die Familie, die vor mir da war und jetzt bei mir ist, das Fundament bildet, das mich jetzt aufrecht hält.“

Lilly Beckers Offenheit kommt gut bei ihren Fans an

Mit ihrer Bilderreihe erwärmt Lilly Becker auch die Herzen ihrer Fans. Diese sind hin und weg von den Bildern, aber vor allem auch von den emotionalen Worten, die die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin darunter findet. Einige Kommentare lauten:

„Wunderschöne Bilder!“

„Schöne Worte darüber, worum es im Leben geht.“

„Gut gesagt Lilly!“

„Schöne Familie. Ich liebe es, wie authentisch du bist Lilly!“

„Hinter all der Show und Berühmtheit steht eine wunderbare Mutter, Schwester und gutherzige schöne Frau namens Lilly. Die Bilder zeigen deutlich für was Du stehst. Bravo Lilly, eine tolle Frau.“

Lilly Becker zeigt, dass ihr der Erfolg nie zu Kopf gestiegen ist. Trotz ihrer Karriere vergisst sie niemals, wo sie herkommt und wie sie zu der starken und mutigen Frau wurde, die sie heute ist. Sie zeigt, dass sie neben der kämpferischen Persönlichkeit aus dem „Dschungelcamp“ eben auch eine weiche, verletzliche Seite hat, da auch eine Lilly Becker ein ganz normaler Mensch mit Gefühlen und Emotionen ist.