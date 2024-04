Kaufland, Aldi und Co.: Öl-Krise bahnt sich an – schauen Kunden bald in leere Regale?

Ob im Salat oder zum Braten: Öl ist für Hobby-Köche und Profis unerlässlich. Doch jetzt bahnt sich großes Ungemach an – für Kunden von Kaufland, Aldi und Co. könnte es ungeahnte Auswirkungen haben.

Denn im Supermarkt-Regal könnte schon bald gähnende Leere herrschen, wo sonst die Glas- und Plastikflaschen mit der geblichen oder grünlichen Füllung standen. Kunden von Kaufland, Aldi und Co. werden jetzt hellhörig.

Kaufland, Aldi und Co.: Olivenöl in der Krise!

Schon im Vorjahr konnten Verbraucher für Olivenöl einen Preisanstieg verzeichnen. In diesem Jahr hat sich der aber nochmal deutlich verstärkt. Laut Statistischem Bundesamt mussten Kunden im März 2024 im Gegensatz zu 2023 ein Preis-Plus von 54,1 Prozent beim Kauf des flüssigen Goldes verschmerzen.

Und das bei schlechterer Qualität, wie zuletzt Test-Ergebnisse zeigten. Ihr ernüchterndes Fazit: Die Qualität hat bei Olivenöl deutlich nachgelassen. Und das aus gutem Grund. Schuld daran sei laut der „Zeit“ der Klimawandel.

DAS steckt hinter der Krise

Lange Trockenheitsperioden oder massenhaft Regen – die extremen Wetterverhältnisse sind für die Olivenbäume verheerend. Wie der Oliven-Bauer Gemma Pasquali aus der Toskana gegenüber der „Zeit“ erklärte, kann bei starkem Regen keine Bestäubung stattfinden. Die Folgen: Ernteausfälle.

Im Süden Italiens sahen sich die Oliven-Bauern dagegen vom anderen Extrem getroffen. Hier führten die monatelange Trockenheit und der fehlende Regen dazu, dass es den Oliven an Flüssigkeit fehlt. Das wirke sich auf den Säuregehalt der Frucht aus und darunter leide eben auch die Qualität. Die schlechten Ernten beziehungsweise Ernteausfälle könnten schließlich dazu führen, dass Olivenöl in Supermärkten und Discountern erst mal nur noch in begrenzter Form zu finden sein wird. Kunden bräuchten beim Einkauf also eine große Portion Glück, um eine Flasche voll flüssigem Gold zu ergattern.