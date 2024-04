Jetzt auch bei Kaufland! Pfand-Revolution im vollen Gange

Immer wieder sorgen die Supermärkte und Discounter mit neuen Innovationen und anderen Neuerungen in ihren Filialen für Furore. So hatten zuletzt Kunden von Edeka allen Grund zur Freude – können sie jetzt auch nach Ladenschluss in einer Filiale einkaufen gehen (hier mehr dazu).

Doch auch bei Kaufland hat eine Revolution Einzug gehalten. Bei der Pfandrückgabe kommen Kunden bereits auf ihre Kosten. Was sie in einigen Filialen schon nutzen können, erfährst du hier.

Kaufland: Revolution bei Pfand-Rückgabe

Die Pfandrückgabe bei Kaufland nimmt immer weiter an Fahrt auf. Dafür sorgt ein innovativer Pfandautomat der Firma Tomra. Laut einer Mitteilung des Supermarkts verfügt der Tomra R2 über ein Förderband, welches sich nach dem Öffnen der Eingabeluke fortlaufend bewegt. So können Kunden kontinuierlich und beliebig viele PET-Flaschen und Dosen direkt auf einmal einwerfen, statt diese wie bei herkömmlichen Pfandautomaten einzeln einzulegen.

„Vor allem für Kunden mit größeren Mengen an Leergut ist der neue Automat ideal, da er die Leergutabgabe für sie deutlich beschleunigt und vereinfacht“, so ein Verantwortlicher bei Kaufland. „Der Tomra R2 mit seinem Multi-Feed-Konzept ist ein echter Game-Changer für die Verbraucher“, sagt Thomas Løstegård, Vice President Tomra Systems GmbH.

HIER kannst du den neuen Pfandautomaten bereits nutzen

Um den innovativen Pfandautomaten zu nutzen, müssen Kunden lediglich auf einem Touchscreen auf „Start“ drücken. Dann können die Verbraucher ihre Dosen und Flaschen in die Ladeluke schieben. Haben sie ihren gesamten Pfand abgegeben, brauchen sie nur noch auf „Fertig“ drücken und der Abgabe-Prozess wird beendet.

Doch wo ist die Pfand-Revolution bei Kaufland im Gange? Bislang kommen Kunden nur bei Kaufland im baden-württembergischen Wiesbaden und in Steinheim in NRW in den Genuss des neuen Automaten. Der Test des Tomra läuft noch bis zum Herbst. Kunden können bei einer erfolgreichen Testphase darauf hoffen, dass er schon bald auch in weiteren Filialen einziehen wird.