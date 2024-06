Katze landet schwerverletzt in NRW-Tierheim – Röntgen bringt schlimme Gewissheit

Das NRW-Tierheim konnte es nicht glauben, als die Katze Lila ihren Weg in das Tierheim Bonn fand. Durch einen Unfall erlitt sie schwere Verletzungen und ein Röntgen beim Tierarzt enthüllte die traurige Wahrheit: Ihre Verletzungen haben ernste Konsequenzen und sie braucht dringend Hilfe.

Die sieben Monate alte Katze erlitt einen furchtbaren Unfall. Nur für einen kurzen Moment war ihr Besitzer unaufmerksam und Lila begab sich alleine auf den Balkon, wie das NRW-Tierheim berichtet. Obwohl dieser eigentlich gesichert war, fand sie eine Lücke im Netz und fiel von dem Balkon und das ganze fünf Stockwerke tief.

Katze Lila: Schwere Verletzungen durch Unfall

Zum Glück überlebte Lila den Sturz, aber schnell wurde klar, dass ihre Verletzungen schwerwiegend sind. Der Besitzer der Katze brachte sie sofort zum Tierarzt, wo man durch ein Röntgen bestätigte, was bereits befürchtet wurde. Durch den Sturz brach sich die Katze den Oberschenkelknochen eines Hinterbeins. Fakt ist, dass Lila dringend eine Operation braucht, jedoch ist die Behandlung nicht billig.

Die Operation kostete mehrere tausend Euro. Ein Betrag, den die Familie von Lila nicht in der Lage war aufzubringen. Verzweifelt wand man sich an das NRW-Tierheim und bat dieses um Unterstützung. Schweren Herzens gab die Familie die junge Katze an das Tierheim Bonn ab, in der Hoffnung, dass dieses ihr helfen kann.

Das NRW-Tierheim nahm die Katze sofort auf und organisierte einen Operationstermin, den Lila dringend braucht. Die erste Operation hat sie schon hinter sich und der Tierarzt konnte den Bruch richten. Bevor die Platte in ihrem Bein bei einer zweiten Operation entfernt werden kann, muss sie sich jedoch noch eine längere Zeit gedulden und sich richtig erholen.

NRW-Tierheim: Spendenaufruf auf Facebook

Beide Operationen kosten dem NRW-Tierheim jedoch insgesamt stolze 3.000 Euro. Um dies finanzieren zu können und der Katze Lila bestmöglich zu helfen, bittet das Tierheim Bonn jetzt auf Facebook um Unterstützung und startet einen Spendenaufruf. Das Tierheim ist jedenfalls über jeden Euro dankbar, der dieses finanziell entlasten kann.

Wer spenden will, findet Kontodaten und Informationen auf der Website des Tierheims. Spenden kann man durch mehrere Wege, unter anderem PayPal oder auch eine Überweisung. Wer die kleine Katze bei ihrer Genesung unterstützen will, kann bei einer Spende einfach im Betreff das Stichwort „Lila“ angeben. Das NRW-Tierheim ist für jegliche Unterstützung dankbar und wird sich weiter liebevoll um die junge Katze kümmern.