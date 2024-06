Katzen-Schock: NRW-Tierheim hat keine Wahl

Die Mitarbeiter aus dem NRW-Tierheim erlitten einen richtigen Katzen-Schock, als ein Mitarbeiter einer Firma ihnen diese kleine Katze brachte. Man hatte keine andere Wahl, als das Kätzchen im Tierheim Bergheim aufzunehmen und sie wieder gesund zu päppeln.

Bei der Arbeit stieß ein Mitarbeiter des Unternehmens Remondis auf die kleine Katze. Diese befand sich ganz alleine auf dem Werksgelände zwischen den Containern. Der Mitarbeiter nahm das Kätzchen sofort an sich und suchte das Gelände nach weiteren Artgenossen ab. Er stieß zum Glück nicht auf weitere Katzenbabys, jedoch war die Mutter des Kätzchens ebenfalls nicht zu finden.

NRW-Tierheim: Katze Remondis gerettet

Da der Mitarbeiter von Remondis persönlich keine Erfahrung mit Katzen hatte, fragte er in einem Futtergeschäft nach Hilfe. Diese rieten ihm, sich an das NRW-Tierheim zu wenden, wo er die kleine Katze hinbrachte. Das Tierheim Bergheim bekam regelrecht einen Katzen-Schock und nahm die junge Katze auch sofort in seine Obhut.

Passend benannte man die Katze auch nach der Firma, wo ihr Retter angestellt ist. Remondis ist jetzt sicher im NRW-Tierheim und wird liebevoll von den Mitarbeitern umsorgt. Wie das Tierheim auf Facebook postet, hatte die kleine Katze: „Riesengroßes Glück im Unglück.“

Die Mitarbeiter des Unternehmens Remondis halten auch auf dem Gelände Ausschau nach weiteren Katzen. Man rechnet mit einem weiteren Katzen-Schreck und befürchtet, dass sich vielleicht noch Geschwister von Remondis auf dem Gelände befinden und Hilfe benötigen. Sobald die Mitarbeiter weitere Katzen entdecken, bringen sie diese umgehend in das NRW-Tierheim.

Suche nach weiteren Katzen

In den Facebook-Kommentaren wünschen die User der kleinen Katze alles Gute und loben den Mann, der diese gerettet hat. Eine Nutzerin kommentiert den Post des NRW-Tierheims: „Wie schön, dass es diesen engagierten Helfer gab/gibt. Und wie schön, dass viele Menschen nicht einfach wegsehen.“

Die kleine Katze Remondis hatte keinen guten Start ins Leben, aber wurde zum Glück von dem aufmerksamen Mitarbeiter von Remondis gerettet. Man kann nur hoffen, dass das Kätzchen sich gut im NRW-Tierheim erholt und bald ein schönes neues Zuhause finden kann.