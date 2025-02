Böses Erwachen nach Karneval? So kannst du das Schlimmste verhindern

Karneval ohne Kostüm? Undenkbar. Viel Zeit bleibt Jecken nicht mehr, sich Gedanken um die passende Kostümierung zu machen. Denn Altweiber beziehungsweise Weiberfastnacht fällt in diesem Jahr auf den 27. Februar.

Auch wenn die Jecken weitestgehend frei bei ihrer Wahl des richtigen Kostüms sind, so gelten gewisse Kleidungsstücke wie echte Polizeiuniformen doch als verboten. Und auch sein Haustier sollte man laut Tierschützern besser zu Hause lassen und nicht als Teil der Kostümierung nutzen (hier mehr dazu >>>). Verbraucherschützer appellieren jetzt aber auch an Karnevals-Enthusiasten, bei Kostümen und Schminke unbedingt auf das Kleingedruckte zu achten.

Gesundheitsgefahr zu Karneval

Viele setzen jedes Jahr zu Karneval auf eine neue Verkleidung. Doch wer keinen fiesen Ausschlag unter dem Kostüm riskieren will, sollte dieses vor dem ersten Tragen auf jeden Fall waschen. Vor allem von Billig-Kostümen – gerade aus Internet-Shops – sollte laut Verbraucherschützern besser die Finger gelassen werden. Dazu zählen vor allem Temu und Shein, die zwar günstige Outfits anbieten, diese aber häufig giftige Substanzen enthalten. Nicht nur aus Wärmegründen sollten Jecken auf Unterkleidung setzen, um sich vor etwaigen Giftstoffen zu schützen. Ein strenger Geruch nach Chemie oder Plastik ist häufig ein Indiz für ein mit Schadstoffen belastetes Kostüm. Auch neigen günstige Kleidungsstücke häufig dazu, schnell Feuer zu fangen. Also besser Abstand von offenen Flammen halten!

Auch bei Glitter und Schminke sollte besser zwei Mal hingesehen werden. Denn seit dem 2023 beschlossenen Mikroplastikverbot darf nur noch biologisch abbaubarer loser Glitter verkauft werden. Auch sollten bei den Inhaltsstoffen von Schminke wie Paraffin, Petrolatum oder Vollschminke auf Fettbasis alle Alarmglocken schrillen. Gerade Allergiker sollten besser zu Naturkosmetik auf Wasserbasis mit dem BDIH/COSMOS- oder dem NATRUE-Siegel greifen.

Vorsicht bei bunten Linsen

Wie die Verbraucherzentrale warnt, gilt es auch bei bunten Linsen vorsichtig zu sein. Wer als Katze oder Vampir nicht auf die Spaß-Kontaktlinsen verzichten will, sollte beim Einsetzen und Herausnehmen auf eine sorgfältige Hygiene achten. Denn da die Karnevals-Linsen oft luftdicht sind, kann die Hornhaut schnell aufquellen. Dadurch haben Infektionen ein leichtes Spiel, die sogar der Sehfähigkeit dauerhaft schaden können.

Wer auf die Kontaktlinsen zu Karneval nicht verzichten will, sollte diese am besten so kurz wie möglich tragen und darauf achten, dass die Sicht dadurch nicht komplett eingeschränkt wird. Sonst sind Unfälle vorprogrammiert. Im besten Fall fragen Jecken einen Optiker oder Augenarzt im Vorfeld um Rat, um das Schlimmste zu vermeiden.