Karneval 2025: Kult-Kneipen in Köln– Ticket-Preise & Adressen im Überblick

Karneval steht vor der Tür: Bald wird wieder gesungen, geschunkelt, getanzt – und das meistens von einer Kneipe zur nächsten. Wer sich auf das ausgelassene Feiern in Köln freut, sollte jedoch folgendes wissen: Immer mehr Wirte verlangen Eintritt – bis zu 111 Euro (>>> wir berichteten).

Es gibt aber auch einige Lokale, in denen man ohne Eintritt feiern kann. Hier findest du eine Übersicht über einige Kneipen, in denen die Stimmung garantiert ausgelassen ist!

Karneval in Köln: Am 27. Februar wird es närrisch

Mit Weiberfastnacht am 27. Februar 2025 beginnt in Köln der Straßenkarneval – fünf Tage lang, bis zum 4. März. Ab Aschermittwoch wird dann wieder gefastet, aber vorher heißt es: Feiern bis der Nubbel brennt!

Wo du in Köln überall Karneval feiern kannst, verraten wir dir in dieser Übersicht:

Gaffel am Dom (Innenstadt)

Das „Gaffel am Dom“ hat sich im Laufe der Jahre zu einer begehrten Adresse an Karneval entwickelt. Für Weiberfastnacht gibt es noch Tickets für 19,90 Euro. Die „normalen“ Karten für den Karnevalsfreitag mit Kasalla sind bereits ausverkauft, dafür gibt es noch die Deluxe-Tickets für 90 Euro inklusive Buffet und fünf Kölsch. Auch für die „Call On Me”-Party am Karnevalssamstag ab 11.11 Uhr gibt es nur noch VIP-Tickets (90 Euro). Am Sonntag können die Jecken ab 18 Uhr für 20 Euro feiern. Für Rosenmontag gibt es keine Karten mehr.

⇾ Adresse: Bahnhofsvorpl. 1, 50667 Köln

Karneval in der Südstadt Köln

Lotta (Südstadt)

Im Jahr 2025 wird jeder Karnevalstag in der Kneipe Lotta unter einem anderen Motto gefeiert. Es gibt keinen Kartenvorverkauf – also lieber früh da sein, bevor man nicht mehr hinein darf.

⇾ Adresse: Kartäuserwall 12, 50678 Köln

Zum Alten Brauhaus (Südstadt)

Von Weiberfastnacht bis Karnevalssonntag wird hier täglich ausgelassen gefeiert. Für alle, die kein Ticket im Vorverkauf bekommen haben, heißt es an der Tageskasse warten. Am Karnevalssonntag (Familientag) ist der Eintritt frei. Der Rosenmontag ist Feiern einer geschlossenen Gesellschaft vorbehalten.

⇾ Adresse: Severinstraße 51, 50678 Köln

Chlodwig-Eck + Ubierschänke (Südstadt)

Chlodwig Eck und Ubierschänke: In den beiden Kneipen in der Südstadt ist der Eintritt frei. Die Betreiber des Chlodwig Eck machen auf ihrer Website deutlich, dass es hier besonders zur Sache geht: „Nach Karneval bleibt das Eck zwei Tage (Aschermittwoch+Donnerstag) wegen Renovierungsarbeiten geschlossen“.

⇾ Adresse (Chlodwig Eck): Annostraße 1, 50678 Köln

⇾ Adresse (Ubierschänke): Ubierring 19, 50678 Köln

Karneval in Klettenberg und Kwartier Latäng

Petersberger Hof (Klettenberg)

Auch hier gibt es keinen Vorverkauf, Jecken können einfach vorbeikommen. Für Getränke und Snacks wie Frikadellen und Kartoffelsalat wird es einen Bonverkauf geben.

⇾ Adresse: Petersbergstraße 41, 50939 Köln

Schmelztiegel (Kwartier Latäng)

Mit Ausnahme der bereits ausverkauften Party am Sonntag gibt es keinen Vorverkauf. Karten an der Abendkasse kosten 10 Euro. Am Dienstag ist der Eintritt frei.

⇾ Adresse: Luxemburger Straße 34

Karneval in der Innenstadt, im Belgisches Viertel & in Deutz

Zum Goldenen Schuss (Belgisches Viertel)

Die Tickets kosten 15 Euro für Donnerstag, Freitag und Samstag – 11,11 Euro für Sonntag und Montag. Der Vorverkauf ist allerdings schon lange beendet, wer also noch hineinkommen möchte, sollte sich früh anstellen.

⇾ Adresse: Antwerpener Str. 38, 50672 Köln

Malzmühle (Innenstadt)

Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag wird jeden Tag unter einem anderen Motto gefeiert. Es gibt dabei allerdings Zeitfenster, die zum Teil schon ausverkauft sind. Ein Ticket kannst du unter rausgegangen.de zu verschiedenen Preisen (ab 7,89 bis 30 Euro) erwerben.

⇾ Adresse: Heumarkt 6, 50667 Köln

Brauhaus ohne Namen (Deutz)

Für Weiberfastnacht sind die Karten bereits ausverkauft. Die verbliebenen Tickets für Freitag und Samstag gibt es an der Tageskasse zum Preis von 25 Euro. Darin enthalten sind jeweils fünf Verzehrbons. Rosenmontag und Veilchendienstag ist der Eintritt frei. Übrigens: Am Samstag wird das beste Kostüm prämiert und das FC-Spiel übertragen.

⇾ Adresse: Mathildenstraße 42, 50679 Köln

Ob mit VIP-Ticket oder mit freiem Eintritt durch die Kneipen – der Kölner Karneval bietet für jeden Geldbeutel das passende Feiererlebnis. In diesem Sinne: Kölle Alaaf, gute Laune und ein unvergessliches Karnevalserlebnis!

Aber Achtung: Trotz aller Informationen kann es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen. So können einige Veranstaltungen zwischenzeitlich ausverkauft sein.