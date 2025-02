Karneval in Köln: Irre Enthüllung – damit haben Jecken nicht gerechnet

Der Höhepunkt der Karnevalssaison in NRW steht kurz bevor. Wie in jedem Jahr wird sich der Partytrubel vor allem im jecken Zentrum des Bundeslandes abspielen. Wo sonst als in Köln kommen zwischen Weiberfastnacht (27. Februar) und Aschermittwoch (5. März) die meisten Jecken zusammen – und das nicht nur aus Deutschland.

Hättest du gewusst, das zu Karneval in Köln nicht nur vereinzelt, sondern wirklich zu Massen Menschen aus Übersee angereist kommen?

Wer strömt alles an Karneval in die jecke Hauptstadt von NRW? Das sind vorrangig Deutsche, wie eine Analyse der Reiseportale FeWo-direkt und Expedia ergibt. Die zweitgrößte Gruppe sind Niederländer, die es gleich an der Grenze von NRW nicht sonderlich weit haben – ganz im Gegenteil zur drittstärksten Besuchergruppe.

Die reist für den Karneval tatsächlich einmal halb um die Erde. Tatsächlich machen Besucher aus den USA am Karnevalswochenende die drittgrößte Gruppe in Köln aus. Hättest du das gedacht? Die Reiseportale haben dies bei einer Analyse der Übernachtungsbuchungen festgestellt.

Karneval in Köln begrüßt Besucher aus aller Welt

„Der Kölner Karneval hat zwar noch nicht den gleichen Stellenwert wie das Oktoberfest, doch das Interesse aus den USA ist definitiv da“, stellt Susanne Dopp, Sprecherin von FeWo-direkt und Expedia, fest. „Der starke US-Dollar macht die Reise dazu relativ erschwinglich.“

Neben Niederländern und US-Amerikanern kommen übrigens noch Menschen aus Großbritannien, Österreich, Kanada und Japan nach Köln, um dort gemeinsam Karneval zu feiern. So bunt wie das Fest, so divers sind auch die Menschen hier.