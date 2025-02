Karneval 2025: Gefährlicher Trend – viele Jecken unterschätzen das Risiko komplett

Die jecke Zeit 2025 steht vor der Tür und viele Feierwütige können es kaum erwarten, sich an Karneval endlich wieder zu verkleiden und in eine andere Rolle zu schlüpfen. Besonders kreative Menschen basteln ihre Kostüme komplett selbst oder schließen sich mit anderen für Gruppenverkleidungen zusammen, wieder andere verkleiden sogar ihre Haustiere.

Doch so süß ein Hund im Löwenkostüm auch aussehen kann – wer sein Tier wirklich liebt, der sollte darauf verzichten, es an Karneval 2025 in eine Verkleidung zu zwängen.

Karneval 2025: Das sollten Jecken beachten!

Auch wenn das eigene Haustier für viele Menschen der treuste Begleiter in allen Lebenslagen ist, sollte Karneval 2025 da eine Ausnahme bilden. Das jeckische Treiben ist nämlich nichts für Tiere – ganz im Gegenteil.

Der Deutsche Tierschutzbund warnt Tierbesitzer davor, ihre Lieblinge in vermeintlich witzige Kostüme zu stecken. Meist sind die Verkleidungen nicht tiergerecht, schränken die Bewegungsfreiheit ein und können für gesundheitliche Probleme und Verletzungen sorgen. So können die Haustiere Kleinteile an den Kostümen verschlucken, giftige Substanzen aufnehmen oder eine allergische Reaktion entwickeln.

Karneval 2025 sollte ohne Tiere stattfinden!

Doch das ist nicht alles: Mit einer Kostümierung nehmen Menschen den Tieren auch die Möglichkeit, sich artgerecht zu verständigen. Egal ob Hund oder Katze – sie alle kommunizieren über Körpersprache, stellen ihr Fell auf oder bringen Ohren und Schwanz in eine bestimmte Position um Gefahr oder Unbehagen auszudrücken.

Auch auf eine andere Tradition sollten jecke Tierbesitzer verzichten und zum Beispiel keine Hunde mit zu Straßenumzügen oder Karnevalsveranstaltungen mitnehmen. Sowohl die Menschenmassen und das dadurch dichte Gedränge als auch die lauten Geräusche und Musik können Stress bei den tierischen Begleitern auslösen. Wer also Karneval 2025 feiern möchte, soll seine Tiere da gänzlich rauslassen – so lässt sich die jecke Zeit auch ohne schlechtes Gewissen den Vierbeiern gegenüber genießen.