Karneval-Tragödie: Mann (20) verliert sein Leben bei Horror-Unfall

Die tollen Tage in Deutschland – doch eine erschütternde Meldung aus Rheinland-Pfalz legt einen Schatten auf das Treiben. Im ganzen Land wird Karneval und Fasching gefeiert. Ein junger Mann verlor nun aber bei den Feierlichkeiten sein Leben.

Noch ist nicht viel bekannt über die Tragödie, doch es müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben.

20-Jähriger stirbt im Karneval

Nach ersten Informationen geriet ein 20-Jähriger am späten Samstagnachmittag (10. Februar) unter einen fahrenden Karnevalswagen. Der Vorfall ereignete sich bei einem Umzug in St. Goarshausen in der Nähe von Koblenz.

Der Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde noch in eine Klinik gebracht, dort erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die zahlreichen Augenzeugen werden von Seelsorgern betreut.

Mehr Informationen in Kürze.