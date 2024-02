Karneval in NRW: Nazi-Eklat! Trainerin der Roten Funken bricht in Tränen aus

Hässliche Szenen bei einer Karnevals-Party am Samstag (3. Februar) in NRW. Wie der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet, sollen Besucher einen Auftritt der Tanzgruppe „Rote Funken“ des TuS Belmicke mit Nazi-Parolen gestört haben.

Demnach sollen junge Männer beim Einmarschlied der Karnevalsgruppe im Dorfgemeinschaftshaus von Berlinghausen (NRW) „Ausländer raus“ skandiert haben. Es ist nicht das erste Mal, dass das betroffene Lied für dementsprechende Parolen ausgenutzt wurde.

Karneval in NRW: Nazi-Skandal schockiert

Gigi D’Agostino hat mit „L’amour toujours“ 1999 einen Welthit kreiert, der bis heute auf vielen Partys nicht fehlen darf. Mittlerweile haben Rechtsextreme die Liebesbotschaft des italienischen DJ’s allerdings unterwandert. Ende 2023 machte ein Video aus dem Club Hexagon in Reichshof-Wildbergerhütte (NRW) die Runde. Es zeigte, wie Besucher im Takt des Refrains „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ skandierten.

Jetzt ist es wieder passiert. Während in Deutschland Millionen von Menschen gegen die AfD und Rechtsextremismus auf die Straße gehen, zeigen Rechte beim Karneval in NRW ihre hässliche Fratze. Rainer Tomasetti, Vorsitzender des TuS Belmicke sagte gegenüber der Zeitung, dass der Verein nicht davon gewusst habe, dass das Lied in rechten Kreisen derartig missbraucht wird. Die Trainerin der Garde sei in Tränen ausgebrochen, als sie die Nazi-Parolen gehört habe.

Karnevals-Verein zieht Konsequenzen

Der Vereinsvorsitzende habe sich nach dem Auftritt sofort das Mikro geschnappt und sich von den Parolen distanziert – unter Applaus im Publikum. Nach dem Zwischenfall am Samstag habe sich die Trainerin außerdem die Video-Aufnahmen vom Vortag angeschaut. Die schockierende Erkenntnis: Auch dort sollen Partygäste zum Einlauflied der Gruppe „Ausländer raus“ skandiert haben.

Der Staatsschutz der Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bereits einen 22-jährigen Mann ins Visier genommen. Und auch die Roten Funken des TuS Belmicke haben Konsequenzen aus den Vorfällen gezogen. Sie streichen das Lied, das von der rechten Szene unterwandert wird, aus ihrem Programm.