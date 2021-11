Instagram: Influencerin will riskantes Foto schießen – dann ist sie tot!

Auf Instagram gibt es Millionen von Schnappschüssen, die die Nutzer auf ihren Reisen geschossen haben. Eine Reise-Influencerin davon war Zoë Snoeks. Als sie ein riskantes Foto schießen wollte, starb sie.

Zoë (33) war am 2. November mit ihrem Mann Joeri Janssen in Luxemburg unterwegs, wie das Portal „Mirror“ berichtet. Dort wollten beide gemeinsam an einer Klippe Fotos für Instagram-Kanal schießen. Das machten die beiden sehr häufig.

Instagram: Influencerin stribt bei Fotoshooting

Das Paar nahm immer seine Hunde Joy und Ivy sowie eine Drohne mit, um Luftaufnahmen von ihren Reisen zu machen. Auf ihrem Account ist Zoë oft auf Bergen und an Klippen zu sehen. Doch diesmal endete das Fotoshooting tragisch.

Joeri sagte: „Wir sind sehr früh aufgestanden, um den Herou (eine 1.400 Meter hohe Felswand, die sich senkrecht über dem Fluss Ourthe erhebt) zu fotografieren. Dort gibt es fast immer Nebel. Das ist toll für Fotos.“

Als ihr Mann sich jedoch umdrehte, um nach den Hunden zu schauen und dann wieder nach Zoë sah, war sie plötzlich verschwunden. Sie stürzte 30 Meter in die Tiefe. Polizei, Feuerwehr und Taucher suchten nach der 33-Jährigen.

„Ich habe nichts gesehen oder gehört. Kein Rascheln, keine Schreie oder Rufe. Ich schaute auf und sah nur Staub. Ich rief sie, obwohl ich wusste, dass es hoffnungslos war. Der Abgrund war mehrere Meter tief“, sagte ihr Mann.

Die Behörden konnten nur noch ihre Leiche bergen. Laut der Staatsanwaltschaft der Provinz Luxemburg rutschte sie am Klippenrand aus und stürzte in den Fluss Ourthe.

+++ Hochzeit: Frau nimmt vor Trauung ihrer Schwester über 45 Kilo ab – doch das macht ihre Familie richtig wütend! +++

„Ich habe sofort ihr Handy entsperrt und gesehen, dass sie ein Foto am Rande der Klippe gemacht hatte. Ihr allerletztes Selfie“, so Joeri gegenüber „Mirror“. Das Bild selbst ist jedoch nicht bei Instagram gelandet. Stattdessen wurde ein Bild von Zoë und zu einer Gedenkfeier am 9. November eingeladen. (ldi)