Hochzeit: Frau nimmt vor Trauung ihrer Schwester über 45 Kilo ab – doch das macht ihre Familie richtig wütend!

Schlimme Situation für eine Frau kurz vor der Hochzeit ihrer Schwester.

Sie hatte durch einen gesünderen Lebensstil deutlich abgenommen. Doch ihre Familie reagierte anders, als man denkt. Sie wurde richtig wütend und ihre Schwester machte ihr vor der Hochzeit große Vorwürfe.

Hochzeit: Braut nimmt vor Trauung über 45 Kilo ab

Von der ganzen Situation berichtete die Frau selber auf „Reddit“. Sie erzählte, dass sie früher ziemlich übergewichtig gewesen war. Etwa ein Jahr vor der Hochzeit ihrer Schwester entschied sie sich dann dazu, sich gesünder zu ernähren.

Die ganze Mühe zahlte sich auch aus. Insgesamt nahm sie etwa 45 Kilogramm ab. Doch das führte bei ihrer Familie nicht zu Jubelsprüngen und Lob – ganz im Gegenteil.

Hochzeit: DAS macht ihre Familie richtig wütend!

Dadurch, dass die Frau nicht in der Nähe ihrer Familie lebt und auch keine Bilder in den sozialen Medien postete, wurden ihre Liebsten von der Veränderung durch die Abnehmerfolge überrascht.

Für die Hochzeit ihrer Schwester reiste sie extra etwas früher an. „Die Hochzeit findet in einer Woche statt, und weil ich alle schon so lange nicht mehr gesehen habe, habe ich beschlossen, zwei Wochen früher zu kommen, um zu helfen und alles nachzuholen“, schrieb sie in ihrem Beitrag.

Doch dann kam es zum Streit mit ihrer Schwester: „Meine Schwester flippte aus, als sie mich sah. Wie sich herausstellte, hat sie ein bisschen zugenommen, was mir nicht aufgefallen ist, aber sie sieht immer noch toll aus.“ Nun sei ihre Schwester aber zum ersten Mal die schwerere der beiden Geschwister.

„Sie hat mir vorgeworfen, ich würde versuchen, sie in den Schatten zu stellen, und meine Eltern sind ganz auf ihrer Seite. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich hier im Unrecht bin, da so viele in meiner Familie auf ihrer Seite stehen“, berichtet die Frau weiter. Auf „Reddit“ erhielt sie viel Zuspruch der User, die die Reaktion der Familie nicht nachvollziehen konnten. Ob die Hochzeit dennoch ein schöner Tag geworden ist, ist leider nicht bekannt. (gb)