Ikea: Darauf haben Kunden lange gewartet – Hype-Produkt wieder im Sortiment

Ikea steht längst nicht nur für Möbel. Der schwedische Möbelgigant vertreibt in seinen Einrichtungshäusern allerlei nützliche Haushaltsgegenstände, Pflanzen und auch Snacks. Manche dieser Produkte haben sich mit der Zeit zu echten Rennern entwickelt.

Das führt mitunter dazu, dass gewisse Produkte bei Ikea von Zeit zu Zeit vergriffen sind. So auch eines, das im Jahr 2022 einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Danach verschwand es wieder aus den Regalen. Doch jetzt ist es zurück, berichtet das Onlineportal „Chip.de“.

Ikea-Kunden jubeln: „Ich liebe dieses Teil“

Demnach handelt es sich um die Drehplatte namens „Snurrad“, die vor allem bei TikTok extrem gefeiert wurde. Der praktische Helfer für den Kühlschrank sollte ein Problem in den Griff bekommen, mit dem womöglich fast jeder zu kämpfen hat: Lebensmittel, die im hinteren Bereich des Kühlschranks aus dem Blick verschwinden und dort im schlimmsten Fall vergammeln.

Wie „Snurrad“ das ermöglicht? Ganz einfach! Es handelt sich um eine Glasplatte auf Saugnäpfen, die sich um 360 Grad drehen lässt. Die Platte lässt sich herausschwenken und kann durch ihre ovale Form auch in kleineren Kühlschränken Verwendung finden. „Ich liebe dieses Teil. Ich komme an die hinteren Sachen im Kühlschrank, ohne das komplette Fach leerräumen zu müssen“, feiert es ein Kunde in den Ikea-Bewertungen. Doch weil der Hype um die Drehplatte so groß wurde, kam der Möbel-Konzern mit der Produktion nicht mehr hinterher.

Hype-Produkt zurück

Jetzt hat Ikea offenbar nachproduziert und „Snurrad“ wieder ins Sortiment aufgenommen. Zur Freude der Kunden hat der Möbelgigant trotz der starken Nachfrage den Preis nicht erhöht. Es bleibt also bei 34,99 Euro. Für manche jedoch zu viel: „Leider etwas teuer, aber hilft sehr im Alltag“, urteilt ein Kunde.

Wer so viel Geld nicht ausgeben möchte, der kann sich auch auf die Suche nach Alternativen machen, die mittlerweile ebenfalls im Netz zu finden sind.