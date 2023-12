Ikea-Mitarbeiter packt aus: So wirst du bei jedem Einkauf ausgetrickst

Ziemlich jeder Mensch in Deutschland war bereits in einem Ikea. Viele davon haben sicherlich auch das ein oder andere Möbelstück gekauft. Gerade bei jungen Menschen ist der Möbelgigant sehr beliebt.

So bekommt man in dem schwedischen Möbelhaus gute Möbel für erschwingliche Preise. Jetzt hat aber ein Ikea-Mitarbeiter offenbart, dass das Möbelhaus seine Kunden bei jedem Einkauf austrickst. Mit diesen drei Methoden.

Ikea-Mitarbeiter packt aus

Laut „DenOffentlige.dk“ sprach Johan Stenebo, ein ehemaliger leitender Angestellter in der Sendung „IKEA: Wie machen sie das wirklich?“ über seine Erfahrungen. Stenebo erzählt, dass Ikea drei Methoden hat, um das Kaufverhalten seiner Kunden subtil zu beeinflussen. Als Erstes nennt der ehemalige Mitarbeiter die gelben Taschen.

+++ Ikea-Kunden sehen dieses Schild in Filialen – und rasten aus +++

Jeder Einkauf beginnt beim Möbelgiganten mit den ikonischen gelben Taschen. Allein das Greifen der Taschen soll den Kunden psychologisch darauf vorbereiten, sein Geld auszugeben. Zur Ikea-Strategie gehört auch das Angebot von ‚atemberaubenden Artikeln‘ zu sehr attraktiven Preisen. Manchmal sind Produkten so niedrig bepreist, dass Ikea damit Verlust macht. Alles um den Eindruck von allgemein niedrigen Preisen bei Ikea zu erwecken.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Der Ladenaufbau von Ikea

Die zweite Methode, die der ehemalige Mitarbeiter nennt, ist das Layout der Ikea-Geschäfte. Die Bereiche bei Ikea sind so aufgebaut, dass die Räume in einem Haus nachbilden. So kann sich der Kunde direkt vorstellen, wie es ist, in dem von Ikea designten Wohnzimmer, der Küche, dem Schlafzimmer oder Badezimmer zu leben. In den verschiedenen Bereichen befinden sich oft komplett verschiedene Ikea-Gadgets.

Oft finden die Kunden in den Bereichen dann Artikel, die ihnen gefallen. Oft sind das aber auch Artikel, die sie ursprünglich gar nicht kaufen wollten. Der Weg durch Ikea ist so gestaltet, dass es keine langen Geraden gibt, sodass der Kunde durch das gesamte Möbelhaus geführt wird und einer großen Anzahl verschiedener Produkte ausgesetzt ist.

Ikeas Fleischbällchen

Als dritte Methode, um den Gewinn von Ikea zu maximieren, nennt der ehemalige Mitarbeiter die charakteristischen Fleischbällchen. Köttbullar spielt bei jedem Besuch eine wesentliche Rolle. Ikea verkauft jedes Jahr Milliarden von Fleischbällchen, welche zum Gesamterlebnis des Einkaufens beitragen.

Das könnte dich auch interessieren:

Dahinter steckt die Idee, dass Kunden eine Pause mit einigen Fleischbällchen und kostenlosem Kaffee einlegen und dabei ihre bisherige Auswahl überdenken. Denn möglicherweise führt das Überdenken zu zusätzlichen Bedürfnissen für ihr Zuhause und das führt wiederum zu weiteren Käufen und mehr Absatz für Ikea.