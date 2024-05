Ikea: TikToker zeigt irren Trick – so kriegst du einen Hotdog fast gratis

Wer kennt es nicht? Nach einem Einkauf bei Ikea hat man so richtig Hunger und freut sich auf einen leckeren Hotdog. Doch hat man nicht mehr genug Kleingeld in der Tasche und kann sich den Hotdog für 2 Euro nicht leisten. Auf Tiktok geht momentan für solche Situationen ein Trick viral, wie man trotzdem einen leckeren Hotdog erhalten kann und das sogar gratis.

+++ Ikea: Günstig war gestern – Kunden von Preis-Schock kalt erwischt +++

Für den Trick geht der junge Mann einfach zu dem sogenannten „Ersatzteilautomaten“ in der Filiale von Ikea. Der Automat enthält alle möglichen Ersatzteile für Ikea-Möbel, wie Schrauben, Schienen und Ähnliches. Normalerweise wird dieser nur im Notfall genutzt, also wenn man feststellt, dass Teile fehlen oder diese versehentlich beim Möbelaufbau kaputt gemacht werden.

Ikea: Geheimer Trick für gratis Hotdog

Der junge Tiktoker findet jedoch eine weitere Funktion für den Ersatzteilautomaten. Wenn man etwas aus dem Automaten erwirbt, muss man ausschließlich 1 Euro bezahlen. Beim Erwerb eines Ersatzteils erhält man nämlich zusätzlich einen Gutschein.

Ikea bietet verschiedene Gutscheine an, wie zum Beispiel ein gratis Softgetränk in dem Bistro-Restaurant. Unter den Gutscheinen befindet sich jedoch auch welche, mit denen man einen gratis Hotdog erhält. Man kann einfach das Ersatzteil auswählen, das den gewünschten Gutschein enthält, wie es der Tiktoker in dem Video macht.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Video tauscht der Tiktoker ganz einfach an der Kasse den Gutschein ein und erhält einen gratis Hotdog, statt 2 Euro zahlen zu müssen. Der junge Mann teilt diesen Trick auf Tiktok und bezeichnet diesen als seinen „ganz persönlichen Ikea Lifehack-Moment.“

„Mega Lifehack!“ auf Tiktok

In den Kommentaren reagieren die User begeistert. Viele kannten den Trick noch nicht und sind über die Idee überrascht. Ein User lobt den Tiktoker: „Mega Lifehack!“ Ein anderer User kritisiert den Trick jedoch: „In einer Woche kosten Ersatzteile 3 Euro bei IKEA. Danke für nichts.“ Man befürchtet wohl, dass zu viele den Trick nutzen und Ikea gezwungen sein wird, Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

Mehr Themen:

Der Hotdog ist mit den Kosten für das Ersatzteil zwar nicht ganz gratis, aber man hat sich wenigstens 1 Euro gespart. Und wenn man eh im Ikea ist, um ein Ersatzteil für ein neues Möbelstück zu erwerben, kann man sich wenigstens auf einen gratis Hotdog freuen. Wir freuen uns jedenfalls, den Trick einmal selbst auszuprobieren.