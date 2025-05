Lidl: Filialleiter packt aus! Kunden können Kassen-Trick nutzen

Auf TikTok gibt der Lidl-Filialleiter Kevin Kublik regelmäßig Einblick in seinen Arbeitsalltag. In seinen Videos teilt er Fun Facts und nützliche Lifehacks mit seinen Kunden.

Einen davon kannst du bei deinem Einkauf an der Kasse nutzen. Denn dort gibt es eine Funktion, die wohl kaum jemand kennt. Doch inwiefern hilft sie dir letztendlich bei deinem Lidl-Einkauf?

Lidl: Kunden können Kassen-Trick nutzen

In dem TikTok-Video thematisiert Kublik den Lidl-Plus-Scanner an der Kasse. Er dient dazu, dass Kunden ihren QR-Code scannen, um sich so die jeweiligen Angebote zu sichern. Doch auch Personen, welche die digitale Kundenkarte nicht haben, profitieren.

+++ Auch interessant: Rewe: Kunde steht an SB-Kasse und kann es nicht glauben – „Wie naiv seid ihr?“ +++

„Der Lidl-Plus-Scanner ist auch ein Warenscanner“, erklärt der Filialleiter. Dies sei „praktisch für alle großen Produkte, die zu schwer sind, aufs Kassenband zu heben.“ Scannst du die Produkte über den Lidl-Plus-Scanner, haben Kassierer sie direkt im System. In dem Video macht es Kublik mithilfe von Toilettenpapier vor.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Passend dazu: Aldi-Kunden sollten es nie erfahren – RTL deckt es jetzt schonungslos auf +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kassen-Trick spaltet Kunden-Meinung

Unter dem Video findet man zahlreiche begeisterte Kommentare wie: „Mit dem Lidl-Plus-Scanner ist schon geil“, „Warum sagt uns das keiner mit dem Scanner?“ und „Merke ich mir fürs nächste Mal!“

Hier mehr lesen:

Andere hingegen sind skeptisch und hinterfragen den Kassen-Trick bei Lidl. „Sehe nicht wirklich den Sinn“, „Wenn sie zu schwer sind, um sie auf Kassenband zu legen, warum sollte ich sie dann hoch an den Scanner heben?“. Eine Userin kommt zu dem Entschluss, dass man das Produkt stattdessen lieber direkt auf das Kassenband legen kann, wenn man es ohnehin anheben muss.