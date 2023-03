Ikea-Kundin nach Kauf DIESES Produktes nervlich am Ende: „Würde es am liebsten aus dem Fenster schmeißen“

Es gibt zwei Typen von Ikea-Kunden: Diejenigen, die stundenlang durch die Ausstellung laufen und danach den Einkaufswagen voll haben – und jene, die nur eine bestimmte Sache suchen und diese möglichst schnell finden wollen. Und wenn dieses eine Teil dann Probleme bereitet, ist das natürlich noch einmal ärgerlicher.

So erging es zuletzt auch einer Ikea-Kundin, die sich voller Vorfreude ein Möbelstück besorgt hatte, dann aber komplett daran verzweifelte. Ihrem Leid macht sie nun im Netz Luft – und erhält prompt Hilfe vom schwedischen Unternehmen.

Ikea-Kundin nach Kauf völlig aufgeschmissen

Die Kundin regt sich bei Facebook auf und richtet ihren Ärger in Richtung des Möbelunternehmens. „Wir lieben eure Möbel (meistens zumindest), aber was ist das für ein Sch***, den ihr mit EKET verzapft habt?“, möchte sie wissen. EKET ist die Bezeichnung für ein beliebtes Aufbewahrungssystem bestehend aus Regalen oder Schränken. „Wir hatten bisher nicht ein Teil, was uns Probleme gemacht hat und wir kaufen schon seit Jahren!“

Doch bei diesem Möbelstück sei es anders. „Aber die Aufbauanleitung ist ‚fürn Poppes‘ wie man im Ruhrpott so schön sagt und wir bekommen das letzte Teil einfach nicht drauf.“ Die Kundin ist mit ihrem Latein am Ende. „Gibt es da einen Trick? Die Löcher sehen schon katastrophal aus und ich würde es am liebsten aus dem Fenster schmeißen. Ich liebe Möbel aufbauen, so frustriert war ich noch nie!“

Ikea gibt Rat an verzweifelte Kundin

Tatsächlich reagiert das schwedische Unternehmen auf die Beschwerde und den verzweifelten Hilferuf der Kundin. Und zwar entgegnet das Möbelhaus, die Kundin solle „nicht gleich die Flinte ins Korn werfen“. Es gebe genügend Möglichkeiten, um ihr zu helfen beziehungsweise sich selbst zu helfen.

„Wir empfehlen dir eines der vielen Montagevideos auf YouTube oder komm einfach mit deinem EKET an einem unserer Kundenserviceschalter vorbei. Es gibt nichts, was unsere Kollegen vor Ort nicht lösen können.“