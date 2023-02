Ikea spricht Klartext! Müssen Kunden bald auf diesen Service verzichten?

Erst kürzlich schlug eine Ikea-Meldung hohe Wellen: Der Möbel-Riese zieht seine Preise in diesem Jahr ordentlich an. Für einige Produkte, die besonders gerne im Einkaufswagen oder Warenkorb landen, sollen Kunden plötzlich über 130 Prozent mehr zahlen (hier mehr Infos).

Doch auch diese Nachricht dürfte bei zahlreichen Kunden von Ikea für Entsetzen sorgen. Denn auf einmal machen Gerüchte die Runde, dass sie bald für einen Service, der bislang kostenlos war, zur Kasse gebeten werden. Aber was ist dran an den Gerüchten? Wir haben bei der Möbel-Kette nachgefragt.

Ikea: Müssen Kunden sich jetzt umstellen?

Bislang konnten Kunden, die ein Elektroauto besitzen, ihre Fahrzeuge kostenlos während ihres Ikea-Einkaufs aufladen. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern wurde das Angebot rege genutzt.

Doch wie jetzt bekannt wird, verlangt Ikea Schweiz jetzt an einigen Standorten mittlerweile Geld fürs Laden von E-Autos. Bei deutschen Kunden macht sich jetzt die Sorge breit, dass auch hierzulande bald für den Service gezahlt werden muss. Ist die Sorge berechtigt? Wir haben den Möbel-Giganten mit den Gerüchten konfrontiert.

An allen 54 Ikea-Filialen in Deutschland können Kunden ihre Elektroautos aufladen. Mittlerweile verfügt die Kette über 220 Ladestationen, die bislang nicht mit einer Bezahlfunktion ausgestattet waren. Während der Öffnungszeiten konnten Kunden ihre Fahrzeuge so kostenlos aufladen. Und das wird auch erst mal so bleiben, wir Ikea jetzt auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilt. „Wir möchten unsere Kundinnen dabei unterstützen, dass sie mit einem möglichst kleinen CO2 Fußabdruck zu uns kommen können.“ Doch wird das Angebot auch künftig kostenfrei bleiben?

Möbel-Gigant will Angebot ausbauen

Wie Ikea auf Nachfrage bekannt gibt, soll der Service auch künftig erst einmal kostenlos bleiben.“ Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt evaluieren wir diesen Service derzeit und schließen nicht aus, das Angebot in Zukunft neu zu gestalten“, teilt eine Sprecherin mit. „Daher arbeiten wir an einem zukunftsfähigen Konzept zur Ausweitung der Elektromobilität.“

Für Kunden mit Elektroauto, die das Lade-Angebot bislang nutzten, dürften diese Aussagen Erleichterung bedeuten. Sie müssen sich bundesweit erst einmal nicht umstellen und können ihre Shopping-Tour beim Möbel-Giganten weiterhin in vollen Zügen genießen.

