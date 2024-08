Ikea: Kunden-Traum wird endlich wahr – DARAUF haben Millionen gewartet

Darauf haben Millionen Ikea-Kunden jahrelang gewartet: Endlich soll es weitere Vorteile für sie geben. Das Möbel-Unternehmen hat eine entsprechende Ankündigung gemacht. Und: Es dauert gar nicht mehr so lange, bis die Kunden davon profitieren können.

Bereits Anfang September erwartet sie in großes Update. Dabei geht es nicht nur um die Ikea-App, sondern auch um ihre Ikea-Family-Mitgliedschaft. Hier erfährst du die brandheißen News.

Ikea gibt treuen Family-Kunden etwas zurück

In Deutschland zählt der Möbel-Gigant ganze 14 Millionen Family-Mitglieder, die dem Unternehmen treu ergeben sind. Und genau diese Treue wird jetzt belohnt: mit einem Treuepunkte-Programm! Ja, richtig gehört. Fürs Shoppen gibt es bald Punkte, die Kunden sammeln und für Rabatte ausgeben können.

Das ganze soll mit einem Update der App zusammengehen. Das Programm geht am 4. September an den Start und wird sicher heiß erwartet. Family-Clubmitglieder werden allerdings nicht nur fürs Einkaufen entlohnt.

Ikea: So funktioniert das Treue-Programm

Den Treuebonus gibt es beim Einkaufen im Einrichtungshaus sowie auch bei Online-Bestellungen in der App oder über den Webbrowser. Aber auch beim simplen Einloggen, Speichern von Merkzetteln und dem Besuch eines Mitglieder-Events können Kunden Punkte sammeln.

Die Übersicht darüber, wie viele Punkte sie gesammelt haben, finden sie in ihrem Kundenprofil. In der App können sie dann die Punkte in Coupons umwandeln und innerhalb von 30 Tagen einlösen. Diese sind für den Kauf von Möbeln gültig sowie für den Versand und auch für das Essen in den Schweden-Restaurants. Hier können sich Family-Mitglieder dann über Rabatte freuen.