Kunden-Frust bei Edeka kennt keine Grenzen – „Ist mir zu blöde“

Es war ein kleines Beben in der Welt der Supermärkte und Discounter: Anfang 2025 endete bei Rewe die Payback-Ära. Keine blauen Treuepunkte mehr, stattdessen sollen Kunden das Loyalty-Programm in der Rewe-Bonus-App nutzen. Payback wanderte stattdessen zur Supermarkt-Konkurrenz von Edeka ab.

Doch ganz so einfach wie es klingt, ist der Deal nicht. Denn ganz reibungslos läuft der Umstieg bei Edeka-Kunden auf Payback noch nicht – unter anderem, weil nicht alle Edeka-Filialen mitmachen.

Edeka: Payback-Frust besteht weiter

Für einige Filialen lohnt sich der Kooperation mit Payback schlichtweg aus finanzieller Sicht nicht. Daher haben einige Edeka-Kaufleute beschlossen, das Treueprogramm nicht einzuführen (>> hier mehr dazu).

Doch auch Wochen nach dem Edeka-Umstieg auf Payback sind die Emotionen bei vielen Kunden noch immer am kochen – in beide Richtungen. Die einen freuen sich über die Möglichkeiten, die das Treueprogramm mit sich bringt. Anderen Edeka-Stammgästen geht die plötzliche Punkte-Frage an der Kasse schon jetzt auf den Geist – oder sie regen sich darüber auf, dass ausgerechnet ihr Laden vor Ort nicht beim Punktesammeln mitmacht.

„Senkt einfach die Preise“

Unter einem aktuellen Facebook-Beitrag zum Payback-Thema sammelten sich zahlreiche Kunden-Kommentare an, die die ganze Bandbreite an Reaktionen abdecken.

Ein Auszug:

„Senkt einfach die Preise und nicht diese blödsinnigen Punkte sammeln“

„Payback ist das Beste. Bin froh, dass Edeka auch endlich da mit macht.“

„Wie diese dumme Fragerei nach diesen Karten an der Kasse nervt. Ich glaube, ich lass mir ein Shirt drucken: ‚Halt deinen Mund, ich hab kein Payback'“.

„Ein oder zwei Mal im Jahr den Wocheneinkauf umsonst, ist gar nicht so schlecht.“

„Es sollte alles einheitlich sein, sonst ist dieses System kundenunfreundlich“

„Hab ich nie gesammelt. Ist mir zu blöde. Die sollen lieber gleich die Preise senken und nicht so einen Blödsinn machen.“

Neu-Payback-Mitglied Edeka und Payback-Aussteiger Rewe werden sicherlich in den kommenden Monaten ganz genau hinschauen, wie sich die Reaktionen ihrer Kunden auf die geänderten Bedingungen beim Einkauf entwickeln.