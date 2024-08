Ikea mit drastischer Änderung – für Möbelkäufer ändert sich alles

Darauf haben die Kunden gewartet. Nach einer Ankündigung im Januar von Ikea-Chef Jesper Brodin höchstpersönlich startet nun eine kleine Möbel-Revolution in Deutschland. Besser, schneller, langlebiger – Ikea will auf neue Techniken und Konstruktionen umsteigen, um den Kunden den Aufbau der Möbel zu erleichtern und revolutioniert dabei komplette Serien.

Los geht es mit dem wohl beliebtesten Kleiderschrank der Kunden. Das Ergebnis können sie schon jetzt bewundern. Hier alle Details zu dem „Mega-Upgrade“, wie es Ikea nennt.

Ikea: Neue Turbo-Möbel am Start – das können sie

Einfach so in Nullkommanichts einen Schrank aufbauen? Das geht nur mit gutem Werkzeug und viel Hilfe – doch jetzt nicht mehr. Denn Ikea hat neue Turbo-Möbel angekündigt, die man sogar komplett alleine und ohne jedwedes Werkzeug montieren kann. Und: Sie sind bereits online und im Einrichtungshaus erhältlich.

An den Start geht das neue Konzept zunächst mit einem beliebten Möbelstück: dem Pax-Kleiderschrank. Der soll laut Mitteilung in nur 20 Minuten stehen. Dabei ist nicht nur der Aufbau viel schneller möglich, auch das Ergebnis soll stabil und von Dauer sein. „Durch die Neukonstruktion wird Pax noch mal deutlich langlebiger“, heißt es von Ikea. „Einfache Montage und Demontage ist unkompliziert und immer wieder möglich.“ So könnte man sogar problemlos mit dem Schrank mehrfach umziehen.

Ikea lockt mit neuen Farben

Möglich wird das mithilfe eines innovativen Stecksystems und einer Faltkonstruktion. So kann der Schrank vertikal aufgestellt und muss nicht mehr zunächst im Liegen aufgebaut werden – perfekt für das Leben auf kleinem Raum und als Single.

Zudem wurde der Mechanismus der Schiebetüren optimiert und es gibt drei neue Rahmenfarben dafür: in Aluminium, Weiß und Schwarz. Auch gibt es neue Farben für das gesamte Modell: Beige und Dunkelgrau. Selbst die Komplement-Einrichtung sowie die Türen Hasvik, Meham, Bergsbo und Forsand können in den Farben erworben werden.

Außerdem brauchen sich die Kunden nicht zu sorgen: Die neuen Pax-Schränke sind mit den Vorgängermodellen kompatibel. Und der Preis bleibt auch derselbe.