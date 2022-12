Ikea-Kunden enttäuscht – ausgerechnet bei diesem Produkt gibt es jetzt Lieferengpässe

Einig Kunden von Ikea müssen derzeit eine Menge Geduld aufbringen. Der Grund: Es gibt Lieferschwierigkeiten beim wohl beliebtesten Produkt des schwedischen Möbel-Giganten.

Diese Lieferengpässe kommen für Ikea und seine Kunden zur denkbar ungünstigsten Zeit. Denn in der Vorweihnachtszeit brummt das Geschäft beim Konzern. Unzählige Menschen strömen in den Wochen vor Weihnachten in die dutzenden Filialen in ganz Deutschland um sich und die Liebsten mit Möbeln, Deko-Artikels und Haushaltswaren einzudecken.

Ikea-Kunden müssen warten

Ausgerechnet beim wohl berühmtesten und beliebtesten Produkt des Möbelhauses müssen Kunden sich aktuell extrem gedulden. Beim Billy-Regal gibt es derzeit erneut Lieferschwierigkeiten, wie Ikea auf Anfrage mehrerer Kunden auf der eigenen Facebook-Seite mitteilt. Was viele Kunden ebenfalls ärgert: Wenn dann mal ein paar Regale in den Filialen ankommen, sind diese in Windeseile vergriffen.

So schreibt eine Kundin: „Ich habe mich extra benachrichtigen lassen, wenn es wieder verfügbar ist. Das war gestern. Heute oder morgen wollte ich das Regal kaufen. Ich habe vorhin nochmal geschaut, aber sowohl in Köln Godorf (gestern Abend 17 verfügbar) als auch in Koblenz (gestern Abend 8 verfügbar) ist kein einziges mehr. Das finde ich echt schade, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass heute so viele von diesen Regalen verkauft wurden.“

Ikea: Lieferprobleme beim Rilly-Regal

Ein anderer Kunde hatte bereits ähnliche Erfahrungen gemacht und antwortet: „Du musst bei denen leider echt flott sein. Ich habe die Regale so zwei Mal verpasst und musste Wochen warten. Es kam je eine Lieferung, aber schon am Mittag waren alle wieder ausverkauft. Beim dritten Mal bin ich direkt morgens zur Ladenöffnung hin, dann habe ich die Regale endlich ergattert.“

Mehr Themen:

Ikea teilt seinen Kunden mit, dass im Laufe der kommenden Tage neue Einlieferungen erwartet werden. Wer schnell genug ist, sollte dann also fündig werden.