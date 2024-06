Lidl-Chef räumt mit Mogel-Mythos vieler Kunden auf – „Kann ich absolut nicht bestätigen“

„In den Kartoffel- und Zwiebel-Säcken ist meist weniger drin, als draufsteht?“ Ein Lidl-Filialleiter erklärt auf dem gleichnamigen TikTok-Account, was es mit der Behauptung über Mogelpackungen wirklich auf sich hat.

Lidl-Kunden sollten das für ihren nächsten Einkauf unbedingt wissen!

Lidl-Kunden sind nicht überzeugt

In Chips-Tüten ist mehr Luft als tatsächlicher Inhalt drin, Getränkehersteller tauschen die 1.5 Liter-Flaschen gegen 1.25 Liter-Flaschen aus (wir berichteten) und auch in vielen anderen Produkten schrumpft der Inhalt, ohne dass es die Kunden bei ihrem wöchentlichen Einkauf so wirklich mitbekommen. Ein weiteres Gerücht: In der Obst- und Gemüseabteilung sind Lebensmittel mit einem Gewicht gekennzeichnet, das mehr verspricht, als am Ende des Tages wirklich drin ist. Doch stimmt das überhaupt?

Der Lidl-Filialleiter erklärt in einem seiner neuesten Videos in den sozialen Netzwerken, was an dem Mogel-Mythos wirklich dran ist.

Er zeigt in dem Beitrag das Kartoffel-Regal, an dem ein Schild hängt, welches behauptet, in einem Sack seien zweieinhalb Kilogramm für 3.25 Euro enthalten. Ein Sack Zwiebeln wird mit zwei Kilogramm angepriesen. Um den Mogel-Mythos ein für alle Mal aufzuräumen, greift er sich jeweils einen der Säcke und geht schnurstracks zu der nächstbesten Waage.

Statt zweieinhalb Kilogramm zeigt die Kontrollwaage allerdings nur 2.46 Kilo an. „Ist das ein Einzelfall? Das gucken wir uns jetzt noch mal an“, erklärt der Lidl-Filialleiter weiter und greift sich zwei weitere Kartoffelsäcke aus dem Regal. Und siehe da – beide enthalten ziemlich genau das versprochene Gewicht. Sei Fazit lautet schließlich: „Den Mythos aus dem Internet kann ich absolut nicht bestätigen.“

Den Lidl-Kunden fällt hingegen gleich ein weiteres Detail in dem TikTok-Video auf, das ihnen gar nicht zu passen scheint.

„Das Video ist älter, da die Kartoffeln zurzeit 3,49 Euro kosten“, schreibt einer der Kunden empört in der Kommentarspalte. „Habe gestern Kartoffeln bei Lidl für 4,70 oder 4,80 Euro gesehen“, schreibt ein anderer. „Wieso kosten Kartoffeln bei dir 3,15 und bei uns 4,79 Euro?“, wird eine andere Stimme laut. Der Lidl-Filialleiter erklärt diesen Preisunterschied in den Kommentaren mit einer „neuen Ernte aktuell“.

Doch auch ein anderes Detail macht die Kunden stutzig. „Warum muss man Lebensmittel so schmeißen?“, beschwert sich einer über die ruppige Art des Filialleiters beim Zurücklegen der Produkte.

Fest steht: Obwohl der Mogel-Mythos aufgeklärt wurde, wird der ein oder andere mit Sicherheit bei seinem nächsten Lidl-Einkauf doch nochmal nachwiegen.