Ikea geht irren Schritt – Aldi, DHL und Co. schauen ganz genau hin

Ikea ist eine beliebte Anlaufstelle, wenn es um die Einrichtung der eigenen vier Wände geht. In den Filialen des schwedischen Unternehmens finden Kunden neben Möbel auch Dekoration, Beleuchtung, Küchenaccessoires, Pflanzen, Teppiche und zahlreiche andere Produkte.

Jetzt geht Ikea einen irren Schritt, bei dem andere Unternehmen wie Aldi, Lidl, DHL und Co. wohl ganz genau hinschauen dürften.

Ikea: Diesen Schritt geht das Unternehmen jetzt

Wie „Retail News“ berichtet, hat Ikea ein neues Logistikzentrum in Lommila in Finnland eingerichtet. Die Besonderheit: Das Logistikzentrum dient nicht nur der Lagerung von Produkten, sondern auch als Abholstation für Kunden.

Sie können dort sowohl kleine Wohnaccessoires bis hin zu großen Waren wie beispielsweise eine Küche abholen. Möglich ist das durch automatisierte Schließfächer, die rund um die Uhr zugänglich sind. Das ist eine große Veränderung – auch für das Unternehmen selbst.

Diesen Vorteil hat die Neuerung für Kunden

„Früher diente ein neues Distributionszentrum ausschließlich der Auftragsabwicklung und Warenauffüllung. Mit diesem Ansatz definieren wir die Rolle unserer Lager neu. Sie erfüllen weiterhin unsere Betriebs- und Auftragsabwicklungsanforderungen und bieten unseren Kunden gleichzeitig eine zusätzliche, kostengünstige Serviceoption“, sagt Marcus Baumgartner, Global Fulfilment & Services Manager bei Ikea Retail (Ingka Group) in einer Pressemitteilung. In Großbritannien gibt es die genannten Schließfächer von Ikea bereits.

Der große Vorteil der Neuerung liegt auf der Hand: Kunden müssen sich nicht nach vorgeschriebenen Öffnungszeiten richten. Sie können stattdessen selbst entscheiden, wann sie ihre Bestellung abholen. Ob ein solches System künftig auch nach Deutschland kommt, ist bislang unklar. Sollte es dazu kommen, könnte sich das negativ auf Lieferdienste wie DHL und Co. auswirken. Denn sie bekommen dann vermutlich weniger Aufträge von den Kunden. Übrigens: In der Schweiz setzt Ikea stattdessen auf eine Kooperation mit Aldi, wo Kunden ihre Bestellungen an den Filialen abholen können. Werden die Schließfächer dort eingeführt, könnte sich das negativ auf die Kooperation auswirken.