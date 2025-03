Ikea in Duisburg: Besucher entdecken Fotos von Tierheim-Tieren in Filiale – und sind sauer! „Niveau Zoo Zajac“

Die Ikea Einrichtungshäuser sind so gestaltet, dass es den Kunden vorkommt, als ob sie durch bereits fertige Wohnungen und Häuser schlendern. Fertig ausgestattete Räume, die zur Inspiration dienen und zum Kauf reizen sollen, reihen sich in einem Rundgang aneinander – darin befinden sich passende Einrichtungsgegenstände und natürlich Deko.

In den fertig eingerichteten Räumen reiht sich demnach auch ein Bild an das andere. Als Kunden der Duisburger Ikea-Filiale allerdings die Fotos der Tierheim-Tiere in den Regalen sehen, werden sie sauer.

Ikea in Duisburg: Fotos von Tierheim-Tieren sorgen für Aufsehen

Wer in der Duisburger Ikea-Filiale genauer hinschaut, dem wird eines auffallen: In den Bilderrahmen, die in dem Einrichtungshaus verteilt sich, befinden sich nicht irgendwelche Bilder, sondern Fotos der Tierheim-Tiere des Duisburger Tierheims. Die Aktion stößt auf gemischte Gefühle bei Besuchern.

Dabei haben die Bilder einen schönen Hintergedanken. Denn das Duisburger Tierheim selbst hat die Fotos der Tierheim-Bewohner im Möbelhaus verteilt. „Wir sind heute bei Ikea… Und schmuggeln unsere Tiere mit in die Ausstellung“, berichten die Mitarbeiterinnen in einem Facebook-Reel, in dem sie die Aktion posten. Anschließend ist zu sehen, wie sie die Fotos der Tierheim-Tiere in die bereits aufgehängten Rahmen des Möbelhauses schmuggeln.

„Wird das jetzt Niveau Zoo Zajac“

Offensichtlich möchte das Duisburger Tierheim mit der Ikea-Aktion mehr Aufmerksamkeit bekommen und erreichen, dass sich noch mehr Menschen für die tierischen Bewohner interessieren. Doch nicht jeder Besucher empfindet die Methode als positiv: „Wird das jetzt Niveau Zoo Zajac“?, wütet eine Userin. Sie ist der Meinung, dass die Fotos zu impulsivem Handeln bei der Adoption der Tiere führen. „Das kann im Fast Fashion-Tierbesitz enden“, schreibt sie.

Das Duisburger Tierheim reagiert auf die Anschuldigungen und schreibt: „Der Weg der Vermittlung geht nach wie vor komplett über uns! Die Bilder bei Ikea sollen lediglich mehr Menschen auf uns und unsere Tiere aufmerksam machen. Potentielle Interessenten melden sich ganz regulär bei uns im Tierheim und werden beraten, aufgeklärt und wir entscheiden gemeinsam, ob das mit der Adoption passt oder nicht“.

Andere Kunden sind begeistert von der Aktion und sehen darin eine gute Möglichkeit, auf die Tierheim-Tiere aufmerksam zu machen. Übrigens: Beim genaueren Hinschauen erkennt man auf den Fotos das Ikea-Logo – das suggeriert, dass die Aktion wohl in Absprache mit dem Einrichtungshaus war.