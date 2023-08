Ikea verkündet Kracher – Kunden von den Socken

Der schwedische Möbel-Konzern Ikea ist auch hier in Deutschland zahlreich vertreten. In zahlreichen Städten kannst du dir Klassiker wie das Billy Regal oder den Pax Schrank kaufen oder die original schwedische Hackbällchen – auch Köttbullar genannt – im hauseigenen Restaurant gönnen.

Auch wenn der Einrichtungsriese aus vielen Städten nicht mehr wegzudenken ist, mag es viele doch überraschen, dass es Ikea schon seit mittlerweile 80 Jahren gibt. Am 28. Juli 1943 wurde das Unternehmen in Älmhult im Süden von Schweden gegründet. Und anlässlich dieses besonderen Jubiläums hat sich Ikea für seine Kunden auch etwas ebenso Besonderes einfallen lassen.

Ikea verkündet Möbel-Hammer

Mit gerade mal 17 Jahren soll Ingvar Kamprad den ersten Ikea eröffnet haben. Ebenso kurios: Die Waren soll er damals noch per Fahrrad ausgeliefert haben. Nur gut, dass der Pax Schrank erst sehr viele Jahre später auf den Markt kam.

In über 29 Ländern ist Ikea mittlerweile mit seinen Filialen vertreten und beschäftigt über 160.000 Mitarbeiter weltweit. Anlässlich seines 80. Geburtstags will das Unternehmen jetzt auch an alte Zeiten zurückerinnern. Deshalb wurden jetzt einige beliebte Designs wieder neu aufgelegt. Alle Möbel des neuen Designs sollen dabei den Namen „Nytillverkad“ tragen, was ins Deutsche übersetzt ganz einfach „neu hergestellt“ bedeutet.

Ikea holt Einrichtungsgegenstände aus der „Schatztruhe“

Nicht nur in den Geschäften, auch online ist die „Auswahl an handverlesenen Einrichtungsklassikern“, wie es Ikea in seinem Online-Shop schreibt, zu finden. Diese wurden nach eigenen Angaben „aus dem Archiv geholt und sie in leuchtenden, fröhlichen Farben und neuen Materialien neu interpretiert“.

Und scrollt man sich einmal durch die poppig bunten Möbel- und Dekostücke, so kommt einem das ein oder andere tatsächlich bekannt vor. So etwa der klassische Ikea-Hocker „Domsten“, der jetzt mit Stuhlbeinen in allen Farben des Regenbogens daherkommt. Genauso sieht es beim Blumenständer „Kulturskog“ aus.

Doch Kunden plagt jetzt wohl eine Frage: Sind die neuen bunten Produkte nur für kurze Zeit erhältlich? Nein. Denn wie Ikea auf seiner Website klar macht, war das wohl nur der Anfang. „In den nächsten Jahren werden wir eine Reihe sorgfältig ausgewählter Einrichtungsgegenstände aus unserer Schatztruhe auf den Markt bringen. Die Produkte werden aktualisiert, damit sie auch den Erwartungen der nächsten Generation entsprechen.“