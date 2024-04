Ikea verkündet Hammer – das gab’s noch nie!

Egal ob ein neuer Schrank, farbenfrohe Gartenmöbel oder stilvolle Dekoration – die meisten führt es bei solchen Anliegen auf direktem Weg zu Ikea. Der gelb-blaue Möbelriese ist eigentlich dafür bekannt, dass sich alle Artikel schnell und einfach aufbauen lassen und nicht allzu sehr ins Geld gehen.

Zeitlos elegant, Shabby-Chic oder doch im Boho-Syle? Die Auswahlmöglichkeiten, wie Ikea-Kunden ihre eigenen vier Wände gestalten können, sind vielfältig. Vom Wohnzimmer übers Bad bis hin zum Kinderzimmer passt im Idealfall alles farblich zusammen.

Mit einer neuen Produktschiene überrascht Ikea jedoch all seine Kunden und spricht besonders eine Menschengruppe ganz gezielt an. Damit ist künftig auch eine unliebsame Ecke im eigenen Wohnraum kein Schandfleck mehr.

Ikea lockt mit Sortiments-Erweiterung

Wer Haustiere hat, der weiß: Egal wie sauber der Rest der Wohnung ist, die Vierbeiner schaffen es immer, irgendwo Dreck zu hinterlassen. Spätestens wenn die ersten Tierspielzeuge, Decken und Näpfe sich ihren Platz im Zimmer erkämpft haben, ist an eine komplette Einrichtung im einheitlichen Stil kaum noch zu denken. Doch damit ist jetzt Schluss!

Katzen und Hunde sind schon lange nicht mehr einfach nur Haustiere, sondern ein fester Bestandteil der Familie. ,Wenn Kinder und Eltern im einheitlichen Ikea-Stil eingerichtet sind, wieso sollte das gleiche dann nicht auch für Haustiere gelten? Genau das hat sich der gelb-blaue Möbelkonzern auch gedacht und sich prompt dazu entschieden, mit Tiermöbeln an den Start zu gehen.

Ikea macht Möbel für Tiere

„Unsere Tiermöbel entstehen in Zusammenarbeit mit tierlieben Designern und Tierärzten. Sie decken alle Grundbereiche des Lebens mit Tieren ab“, erklärt Ikea auf seiner Webseite. Genau wie Menschen haben auch Tiere ihre ganz eigene Persönlichkeit. Daher erweitert der Möbelriese nun sein Sortiment um zahlreiche Haustiermöbel und Accessoires, die in unterschiedlichen Farben auf den Wohnstil der Besitzer abgestimmt sind.

Ikea-Kunden mit Hund, Katze oder Co. können also gespannt sein, was da in Zukunft auf sie zukommen wird.