Dortmund: Jetzt ist die Katze aus dem Sack – das gab’s in der Pottstadt so noch nie!

Ist das noch Pizza – oder schon Döner?

Nun, sowohl das eine als auch das andere gibt es in Dortmund bereits zu Hauf. Wer will, kann auch zur Dönerpizza greifen. Doch am Samstag (20. April) hat in der Pottstadt ein Lokal eröffnet, das eine Pizza anbietet, die du so wahrscheinlich noch nie gegessen hast.

Dortmund: Neue Pizzeria faltet Pizzen in der Mitte!

„450 Folded“ heißt der neue Laden an der Ludwigstraße 9 im Dortmunder Brückstraßenviertel. Und der Name ist Programm: Die Pizza wird, wie es laut den Betreibern in Neapel üblich ist, im Ofen bei 450 Grad gebacken – und anschließend gefaltet („Folded“ = „gefaltet“).

Auch das sei in der Vesuvstadt so Tradition, betonen die Betreiber Mahmud Chahour und Marcel Strozyk, die von ihrer Falt-Pizza auch gerne als „italienischen Döner“ sprechen. Wenn man eine in der Hand hält, ist die Döner-Ähnlichkeit auch nicht zu übersehen. Schließlich handelt es sich ja nicht um eine Calzone oder ähnliches, sondern tatsächlich „nur“ um ein nach oben offenes, umgeklapptes Stück Pizza.

So kann man sich den beliebten Snack quasi „auf die Hand“ bestellen und muss nicht immer einen gigantischen Pizza-Karton mit sich herumschleppen.

So viel kostet die „Folded“-Pizza

Und wie viel kostet der Spaß? Am preiswertesten ist die Standard-Margherita für 4,90 Euro, berichten die „Ruhrnachrichten“. Teurer als 7,90 Euro pro Pizza wird es auf der Speisekarte allerdings nicht. Der Plan ist, 7 Tage die Woche von 14 bis 22 Uhr geöffnet zu sein.

Für Co-Betreiber Marcel Strozyk ist es nicht das erste Pizza-Lokal. Er betreibt in Dortmund-Eving bereits den Laden „450 Degrees“ – genau wie die neue „Folded“-Variante also eine Pizzeria, die nach neapolitanischem Vorbild den Ofen auf 450 Grad anheizt.