Hund: Tierschützer warnen – diese lauernde Gefahr wird von Haltern unterschätzt

In den meisten Familien zählt der Hund wie ein weiteres Mitglied. Neben den täglichen Gassi-Runden begleitet der Vierbeiner seine Liebsten also auch bei Erledigungen wie dem regelmäßigen Einkauf. Doch gerade dort lauern oftmals die größten Gefahren für den tierischen Begleiter…

Auch wenn die Fellnase noch so brav ist und auf sein Herrchen oder Frauchen hört, ist es meist Tabu, den Hund mit in den Supermarkt zu nehmen. Für die Vierbeiner gilt also: draußen warten. Und während der Hund vor dem Geschäft angeleint wird, vergessen die Halter oftmals, welchem Risiko die Tierchen dabei ausgesetzt sind!

Hunde bei Supermarkt-Einkauf bedroht

In der Facebook-Gruppe der Stadt Witten in NRW machten einige Mitglieder nun nochmals aufmerksam auf die dort lauernden Gefahren. Damit ist nämlich keinesfalls zu spaßen – auch wenn der Einkauf noch so flott über die Bühne geht. Gefahr Nummer eins besteht darin, dass die angeleinten Hunde blitzschnell gestohlen werden können.

Denn ist die Leine zwar für den geliebten Vierbeiner nicht vom Baum oder Laternenmast zu lösen, können Unbekannte in Windeseile den Knoten öffnen und mit dem Hund davon spazieren. Genauso gut könnte in einer unbeobachteten Sekunde dem Tier aber auch ein Giftköder verabreicht werden, der kurze Zeit später böse Folgen mit sich bringt.

Giftköder und Co.: So können Hundehalter ihr Tier schützen

Und das war noch lange nicht alles. Während der Hund auf seine Bezugsperson wartet, kann er von anderen Passanten bedrängt werden. Dreht man den Spieß um, dann könnte der Vierbeiner aber auch genauso gut anderen Personen einen Schrecken einjagen, die möglicherweise Angst vor Hunden haben.

Szenarien, die Hundebesitzer im ersten Moment vielleicht gar nicht so bewusst sind. Doch das Schlimmste kann ganz einfach verhindert werden – beispielsweise, indem eine weitere Person das Duo zum Supermarkt begleitet und während des Einkaufs mit dem Hund vor der Ladentür wartet. Der Vierbeiner dürfte aber mindestens genauso erfreut sein, wenn er den Einkauf seiner Familie einfach im gewohnten Zuhause abwartet und anschließend beim Wiedersehen ausgiebig gestreichelt wird.