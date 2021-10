Hund: Widerling belästigt Halterin auf Gassi-Runde – das sollte er bitter bereuen

Als ein Fremder sein Frauchen belästigte, fackelte ein Hund nicht lange ...

Die Frau wollte in Ulm am Donnerstagmorgen mit ihren beiden Hunden im Auwald an der Iller spazieren gehen. Sie lief nichtsahnend an einer Jagdhütte vorbei, als es sie eiskalt erwischte.

Hund: Frau erlebt böse Überraschung im Wald - ihr Hund greift sofort ein

Dort stand ein Unbekannter mit heruntergelassener Hose und onanierte!

Doch als der Mann auch noch Anstalten machte und auf die Frau zuging, ließ sie einen der Hunde an die lange Leine.

Als ein Fremder sein Frauchen belästigte, fackelte ein Hund nicht lange. (Symbolbild) Foto: imago images

Der Vierbeiner biss dem Unbekannten prompt in die Hand. Daraufhin nahm der Mann die Beine in die (verletzte) Hand und flüchtete.

Offenbar brauchte die Frau einige Zeit, um sich von dem Schock zu erholen. Gegen 14 Uhr informierte sie schließlich die Polizei. Der Mann soll etwa Mitte 40 sein und ca. 1,85 Meter groß. Er hatte kurze schwarze Haare und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einem Pullover mit Adidas-Aufschrift, blauer Jeanshose und Turnschuhen.

Wenn du der Polizei Hinweise geben kannst, dann melde dich unter der Rufnummer 0731/188-1111 bei den Beamten.

